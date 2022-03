Lazio, pubblicata la semestrale: utile di 4,6 milioni, ecco quanto ha versato Lotito per l'IdL...

La Lazio chiude la semestrale al 31/12 in attivo di 4,6 milioni di euro, crescono i ricavi da sponsor. Calano quelli dei diritti tv.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha pubblicato il bilancio del primo semestre della stagione 2021/2022 e dalle carte spuntano dettagli interessanti sui movimenti biancocelesti. Il valore di produzione del club è pari a 71,56 milioni, in discesa rispetto allo stesso della stagione precedente quando era pari a 106,66 milioni. La flessione è spiegabile dall’assenza, in questa stagione, degli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League e come si legge “dell’effetto trascinamento di ricavi da sponsorizzazioni e diritti televisivi, ex 19/20, nella stagione 20/21”.

UTILE - Il dato che salta all’occhio, comunque, è l’utile di 4,6 milioni di euro, risultato decisamente migliore rispetto allo stesso periodo dell’anno passato quando l’esercizio veniva chiuso in negativo di 0,12 milioni di euro. Uno step positivo figlio dell’aumento dei ricavi da sponsor che sono passati dagli 8,6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, ai 13,1 del primo semestre del 2021/2022. Cresce, ovviamente, anche il ricavo da biglietteria, considerando che un anno fa si giocava a porte chiuse. Sono 6,3 i milioni incassati al 31/12/2021 dalla vendita dei tagliandi per lo stadio. Piuttosto bassi, invece, i ricavi da merchandising (1,05 milioni di euro), storico tallone d'Achille di molti club italiani e in particolare della Lazio.

ALTRI NUMERI - Calano invece i ricavi da diritti televisivi su cui pesa l’assenza dalla Champions League. Da considerare, inoltre, che nella semestrale di 12 mesi fa erano stati inseriti crediti derivanti dai diritti tv a causa dello slittamento dell’inizio delle competizioni nazionali e internazionali a causa del covid. Le carte attestano, inoltre, che l’indebitamento finanziario netto risulta negativo per 43,25 milioni di euro, in crescita di 17,94 milioni rispetto al 30 giugno 2021. Una postilla è legata alla cifra immessa, l’estate scorsa, da Lotito per sbloccare il famigerato indice di liquidità: si tratta di un versamento di 3,9 milioni di euro

