Lazio, Radu verso l'operazione: potrebbe anticipare i tempi

Possibile che vengano anticipati i tempi. Stefan Radu verrà operato per l'ernia inguinale riscontrata negli ultimi giorni. Il romeno, ieri in campo per un allenamento differenziato, è ancora sofferente. Valuterà in queste ore se finire sotto ai ferri immediatamente. Previsto in mattinata un consulto con lo staff medico per capire se prima dell'operazione il giocatore può disputare un'ultima partita, un jolly che Inzaghi si giocherebbe martedì contro il Bayern Monaco. In caso contrario il difensore potrebbe finire sotto i ferri già oggi per recuperare in vista del match di ritorno del 17 marzo. Per questo tipo di interventi i tempi di recupero sono di circa un mese. In questo caso salterebbe le prossime partite in programma, compreso l'ottavo d'andata di Champions, nel tentativo di rimettersi a disposizione di Inzaghi il prima possibile. A breve verrà presa la decisione.

Pubblicato il 17/02