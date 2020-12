Lazio, rinnovo Inzaghi: possibile incontro alla vigilia del match contro il Napoli

Il rinnovo di mister Inzaghi è uno degli argomenti che tiene banco in questi giorni. Più volte il confronto con il presidente Lotito è stato rimandato ma adesso è arrivato il momento di sedersi a tavolino per discutere la questione. Il patron è deluso dai risultati della squadra e già prima della gara contro il Benevento si era recato a Formello per dire la sua: da parte della società tutti i patti sono stati rispettati ma certo non sono piaciuti i risultati degli ultimi tempi, Champions a parte. Con il tecnico, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, un incontro è già avvenuto dopo la gara con il Bruges ma ha portato a un niente di fatto e un altro summit è previsto per domani alla vigilia della gara con il Napoli. La proposta è di continuare con mister Inzaghi per un altro anno, fino al 2022, con un adeguamento intorno ai 2,5 milioni di euro e un ricco premio in caso di qualificazione Champions. Dal canto suo l'allenatore si sarebbe aspettato un ingaggio da 3 milioni ma nonostante le distanze non è detto che non possa esserci la fumata bianca.

