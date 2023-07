Lazio | Sale la quota degli abbonati: il dato aggiornato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È in costante aggiornamento il dato sugli abbonati per la nuova stagione. La Lazio punta a superare le oltre 26mila tessere vendute lo scorso anno. Al momento la società fa sapere che sono stati occupati 12150 posti per le partite casalinghe dei ragazzi di Sarri. Il ritiro di Auronzo di Cadore e qualche colpo di mercato in entrata potrebbe far incrementare il numero di abbonamenti. I vecchi abbonati hanno tempo fino alle 19:00 di sabato 15 luglio per confermare il loro posto. Dalle ore 12:00 di lunedì 17 luglio fino alle 19:00 del giorno successivo dovranno accontentarsi dei posti rimasti liberi. Poi la vendita libera che inizierà ufficialmente venerdì 21 luglio alle 12:00.