Lazio, Sarri ruota di più: biancocelesti terzi per calciatori utilizzati

Sono passati quasi tre mesi dall'annuncio di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio e il tecnico già ha conquistato tutti. Il toscano ha cambiato le carte in tavola e rivoluzionato le abitudini. Dopo cinque anni di Inzaghi normale vedere tante novità. L'ex Napoli è sbarcato nella Capitale portando con sé una serie di luoghi comuni che nel tempo sta, mano a mano, smentendo. Tra integralismo tattico e calciatori bocciati ancor prima di essere studiati, il mister ha sbalordito tutti in queste settimane di lavoro. Un'altra novità importante è anche la rotazione della rosa. Ai tempi di Napoli, infatti, uno degli appunti fatti più spesso all'allenatore era quello di giocare sempre con gli stessi, non dando spazio agli altri. Sono bastate due giornate alla guida delle aquile per far vedere qualcosa di molto diverso. Nei primi 180', infatti, Sarri ha già utilizzato 20 calciatori a disposizione. La Lazio è terza in questa speciale classifica dietro a Venezia (24) e Genoa (21). Per quello che riguarda le big, la Juventus e l'Atalanta sono ferme a 19, Roma e Inter a 18, mentre chiudono Milan e Napoli con 17. Il numero in casa Lazio, poi, è destinato a salire visto che presto vedremo in campo anche Zaccagni e Basic, gli ultimi arrivati, e un senatore come Radu. Numeri in controtendenza rispetto al passato dei biancocelesti e anche a quelllo di Sarri. Dalle parti di Formello è davvero cambiato tutto.