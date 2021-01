Lazio - Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic padrone del centrocampo, Marusic decisivo

La Lazio trova continuità nella vittoria in campionato e batte il Sassuolo in rimonta, tre punti fondamentali per continuare la corsa Champions in un campionato in cui al giro di boa è tutto ancora apertissimo. Poco impegnato Reina, se non sul gol neroverde su cui non può molto, complice anche una difesa che si muove bene soprattutto dalla parte di Radu. Sulle fasce Lazzari non ha ancora esaurito la corsa del derby, Marusic molto bravo nel servire ad un infinito Immobile l'assist per il gol decisivo. Milinkovic si prende il centrocampo in assenza di Luis Alberto con una prestazione maiuscola, Akpa Akpro fa il suo solito lavoro da motorino. Ancora poco appariscente Correa, gli serve più tempo per rientrare in condizione. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 6, Patric 6 (67' Parolo 6,5), Acerbi 6, Radu 6,5, Lazzari 6 (75' Lulic 6), Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (75' Escalante 6), Akpa Akpro 6,5, Marusic 6,5, Correa 6,5 (67' Caicedo 6), Immobile 7 (86' Muriqi 6), Inzaghi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6, Patric 5 (67' Parolo 6), Acerbi 6, Radu 6,5, Lazzari 6,5 (75' Lulic sv), Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5,5 (75' Escalante sv), Akpa Akpro 5,5, Marusic 6,5, Correa 5,5 (67' Caicedo 6), Immobile 7 (86' Muriqi sv), Inzaghi 6,5.