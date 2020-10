Lazio, scatta l'ora di Fares: l'algerino è pronto a prendersi la fascia sinistra

È arrivato il suo momento. Il tempo dell'apprendistato è finito. Fares è pronto a prendersi la fascia sinistra della Lazio sabato contro la Samp alle ore 18.00. A separare il suo ritorno a Formello e il suo debutto, c'è prima l'ultimo impegno con l'Algeria, oggi impegnata con il Messico, in un'amichevole che si disputerà in Olanda. Visto il ko di Marusic, l'out di sinistra sarà esclusiva dell'ex Spal, che sarà il primo nuovo acquisto titolare nel 3-5-2 di Inzaghi.

IMPEGNI – Prima la sfida con la nazionale nello stadio dell' ADO Den Haag, nella quale molto probabilmente partirà titolare contro i messicani. La Lazio, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha versato per lui 10 milioni, e visti anche i problemi di Lulic, (al momento fuori dalla lista dei 25), Fares e Dvajan Anderson, (visti anche i problemi di Lazzari), sono gli unici esterni a disposizione di Inzaghi.

CHANCE – Tornerà a Formello tra domani e dopodomani. La sua forma non è ancora ottimale, avendo solo svolto lavoro atletico durante l'estate senza sedute tecniche. Gettato nella mischia contro l'Inter, si è ritrovato un cliente scomodo come Hakimi, e dopo le difficoltà iniziali, è cresciuto provando anche alcune incursioni sulla fascia. Il tempo per ambientarsi del tutto è poco e sta scadendo: la Lazio ha bisogno del miglior Fares per l'imminente ripresa del campionato e l'inizio della Champions.

