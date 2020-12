Lazio, segna sempre Immobile: altri record per l’attaccante biancoceleste

Strappo di Milinkovic a centrocampo e imbucata in profondità per Immobile. L'attaccante si sistema il pallone e batte Provedel con il destro portando in vantaggio la Lazio contro lo Spezia. Il numero 17 di Inzaghi va a segno da 8 partite consecutive tra campionato e Champions League. È questa la miglior striscia consecutiva di tutta la sua carriera. L'anno scorso si era fermato a 7. La squadra di Italiano è la 30esima vittima in Serie A di Ciro Immobile che continua a mettere la palla in porta e a far gioire i tifosi laziali. Feeling particolare per lui con le neopromosse. Con la rete allo Spezia, il bomber biancoceleste ha segnato 35 gol in 38 partite contro le squadre che arrivano dalla Serie B.