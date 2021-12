Lazio, sei sfortunata: Immobile out, mai così tante le partite senza Ciro

Tanto lavoro da fare, risultati altalenanti, ma anche una buona dose di sfortuna. Maurizio Sarri deve fare i conti anche con la malasorte in questo primo scorcio d’avventura biancoceleste. Ancora senza Immobile, pure a Venezia - campo storicamente ostico per la Lazio - il tecnico dovrà fare a meno del proprio bomber principe. Stavolta causa Covid. Ciro s’è fermato ancora, è la quarta partita a cui manca all’appello in questo girone d’andata, non erano mai state così tante dall’inizio della sua esperienza laziale. Per ora il bilancio dice due sconfitte (Bologna e Juventus) e una vittoria (venerdì contro il Genoa). Sarri, a Venezia, spera di pareggiare il conto, sarebbe fondamentale. Per farlo s’affiderà ancora al tridente leggero, formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Muriqi non viene considerato un’alternativa valida, l’assenza di Immobile diventa quindi doppiamente pesante. Non c’è più Caicedo che negli anni scorsi era un giocatore affidabile, capace di far sentire meno il peso della mancanza dell’attaccante più prolifico di tutti i tempi. Dal mercato, in estate, non sono arrivati rinforzi in quel settore, bisognerà aspettare gennaio e la cessione di Muriqi che è condicio sine qua non per l’arrivo di un’altra punta. Almeno così filtra da Formello. Intanto Sarri fa i conti con la sfortuna, Immobile è forse il giocatore più decisivo del campionato, quello che più di tutti sposta gli equilibri nella propria squadra.

IL CONFRONTO - A Venezia mancherà per la quarta volta in questo girone d’andata, mai così tante dal 2016. Nella sua prima stagione in biancoceleste aveva giocato tutte le prime 19 giornate di campionato, mentre l’anno successivo fu costretto a fermarsi una sola volta per squalifica. Ricordate l’espulsione shock comminata da Giacomelli contro il Torino? Impose a Ciro di saltare Atalanta-Lazio, finita poi 3-3. Nessuna assenza nemmeno nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, quando i gironi d’andata di Immobile rimasero immacolati, conditi solo da gol e prestazioni importanti. Due le assenze, invece, nella passata stagione: Immobile salta la trasferta di Genova contro la Samp per squalifica (era stato espulso contro l’Inter) e la sfida interna alla Juventus a causa del risultato dubbio di un tampone. Insomma, per farla breve, mettendo insieme i precedenti cinque gironi d’andata, Immobile era mancato in totale in tre partite. Meno di quelle che, invece, è stato costretto a saltare da agosto a oggi. Un problema serio per Sarri, un problema in più nel profondo lavoro di cambiamento che l’allenatore sta portando avanti. Senza Immobile non può essere la stessa cosa.

