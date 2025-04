Lazio, si accende la partita contro il Parma: una sfida fino all'ultimo... minuto!

La Lazio guarda alla partita contro il Parma come a un bivio. Superato l'ostacolo Genoa, non semplice perché arrivato dopo la clamorosa sconfitta contro il Bodo/Glimt, ora i biancocelesti devono rispondere alla concorrenza. Tutte le squadre in corsa per l'Europa hanno fatto il loro (forse anche di più) e vinto nei rispettivi impegni, eccezion fatta per l'Atalanta reduce dal pareggi contro il Lecce e il Bologna per il quale bisognerà attendere la partita delle 18.30 contro l'Udinese. Motivo per cui la Lazio non si può permettere un passo falso contro una squadra che sta esprimendo un grande calcio ed è dotata di un'ottima fase difensiva, decisamente migliorata dall'arrivo in panchina di Cristian Chivu.

LO STATO DI FORMA - Il Parma d'altronde è reduce da cinque punti conquistati nelle ultime tre partite contro Inter, Fiorentina e Juve, battendo i bianconeri nella scorsa giornata con il gol del promettente Pellegrino. L'ultima sconfitta risale addirittura al 1° marzo contro l'Udinese, questa serie di risultati gli ha permesso di risalire la classifica e allontanarsi di 6 punti dalla zona retrocessione, con la possibilità di allungare ulteriormente. Ottenere il massimo risultato non sarà una missione semplice per la Lazio di Baroni, reduce comunque da risultati decisamente positivi in campionato contro Atalanta, Roma e Genoa, ma soprattutto da prestazioni eccellenti.

SQUADRE DA ULTMI MINUTI - Lo stato di forma, però, non è l'unico dettaglio che accomuna le due avversarie di questa sera. Alle 20.45, presso lo Stadio Olimpico di Roma, scenderanno in campo anche due tra le migliori formazioni della Serie A per perseveranza. Lazio e Parma, infatti, sono tra i club che hanno realizzato più gol nell'ultima sezione di gara, quella che va dal 76' fino al triplice fischio. Più dettagliatamente, la squadra di Baroni ha segnato ben 18 gol nel quarto d'ora finale, contro i 14 della squadra di Pecchia prima e Chivu oggi. Per i biancocelesti il giocatore più rappresentativo in quel frangente di gara è Pedro, con 4 reti realizzate, mentre per i crociati sono Del Prato e Sohm (entrambi con 2). Delle 32 marcature segnate nei finali di match tra le due squadre, 2 (una per testa) sono arrivate nella sfida d'andata, quando al Tardini al gol di Castellanos all'80', ha risposto quello di Del Prato al 91' che ha chiuso la partita sul 3-1 definitivo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.