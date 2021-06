Lazio, si stringe per Hysaj: un fedelissimo del comandante Sarri

La Lazio stringe per l'arrivo di Hysaj a parametro zero dal Napoli. Nei giorni scorsi, dopo l'ufficialità di Sarri la trattativa per il difensore albanese ha subito un'accelerata. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Hysaj dovrebbe firmare un contratto vicino ai 2 milioni di euro con i biancocelesti, e nonostante abbia ricevuto offerte più alte, la voglia di tornare a lavorare con il tecnico toscano dovrebbe fare la differenza. Il terzino è infatti uno dei fedelissimi di Sarri, avendo disputato con lui ben 243 partite in sei stagioni tra Empoli e Napoli, primo per distacco su Croce, (206) e Jorginho, (162), altri due suoi fedelissimi.

ESPERIENZA – Per Sarri Hysaj sarebbe un rinforzo fondamentale. Il terzino conosce a memoria i dettami del tecnico e i movimenti nelle due fasi, a differenza degli altri esterni biancocelesti, che da “quinti” dovranno passare a fare i terzini in una difesa a quattro e impiegheranno tempo per adattarsi ai nuovi schemi. Tare( grande estimatore di Hysaj) e la Lazio stanno concentrando dunque gli sforzi per regalare al più presto Hysaj a Sarri: questi saranno i suoi giorni. Il comandante è pronto a riabbracciare un suo fedelissimo.

