Akpa Akpro è fra le sorprese più piacevoli della stagione della Lazio. Impegno, sacrificio, un lottatore in mezzo al campo, Akpa si è conquistato sul campo la fiducia e la stima di Inzaghi, Lotito e Tare. Con il tecnico biancoceleste ha scalato posizioni, diventando una delle prime scelte per i cambi a centrocampo. Praticamente mai Inzaghi rinuncia alla sua gamba a partita in corso. La società invece, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, ha deciso di premiarlo con un ritocco dell'ingaggio. Akpa Akpro era arrivato a Formello firmando un contratto a cifre molto basse. Aveva delle offerte dalla Francia, dove in passato era stato protagonista col Tolosa, ma voleva misurarsi con la Serie A. La promessa, quella di rivedersi presto per un adeguamento. E infatti la società non ha perso tempo, alzandogli l'ingaggio ma mantenendo il suo contratto fino al 2024.

Lazio, sorpresa Akpa-Akpro: la società gli ritocca l'ingaggio

PRIMAVERA - Atalanta - Lazio, in scena gli ottavi di Coppa Italia: l'anteprima del match

TORNA ALLA HOME