Lazio, sorriso Lulic: il capitano guarito lascia la clinica svizzera

È pronto a tornare nella sua casa svizzera, Senad Lulic. Il capitano della Lazio lascia la clinica dove è stato per due settimane dopo un’altra operazione alla caviglia. La prima, effettuata a Roma, non ha portato alla soluzione del problema. È servito un altro intervento per debellare definitivamente l’infezione alla caviglia. Oggi lascerà la clinica svizzera, rimarrà in terra elvetica perché per l’emergenza Coronavirus non può rientrare nella Capitale. Adesso la riabilitazione, ci vorranno forse due mesi. Il sogno è quello di ritrovarlo nel finale di stagione, che sia fatto di play-off o di partite da calendario. Inzaghi lo aspetta.