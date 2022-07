Lazio, svelata la nuova maglia: Luis Alberto, Milinkovic, Romagnoli e Casale i testimonial - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Finisce l'attesa. Mizuno ha svelato l'ultimo dei tre kit creati per la Lazio. Le prime due maglie sono state presentate a Piazza del Popolo, mentre la terza in ordine temporale è stata rivelata dai profili ufficiali della società durante il ritiro ad Auronzo di Cadore in questi minuti. Le Tre Cime di Lavaredo fanno da sfondo a Luis Alberto, Milinkovic, Romagnoli, Casale e Maximiano.

IL KIT - Design semplice, ma di gran classe: base bianca e maniche blu, con lo stemma tutto sui toni dell'azzurro fluorescente; i pantaloncini riprendono i colori delle manniche, mentre i calzini sono bianchi con i bordini blu. Il portiere veste totalmente giallo. La descrizione sui social fa notare un particolare della casacca: "Guardate bene: noterete l'effetto mosaico rombo che ricorda l'antica Roma, per dare ai nostri giocatori la forza dei guerrieri".