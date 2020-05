Lazio, tamponi a Formello: iniziato l’iter per la ripresa degli allenamenti

Una giornata importante che segna un punto di svolta. Quest'oggi a Formello la Lazio ha cominciato l’iter del protocollo per tornare a svolgere gli allenamenti collettivi. I primi tamponi sono stati effettuati a tutto il gruppo squadra e verranno ripetuti fra 3 o 4 giorni. Dopodiché si attenderanno le ulteriori 24 ore di rito per i ottenere risultati. Da quel momento la squadra potrà tornare ad allenarsi normalmente e cominciare la preparazione in vista di una futura ripresa.

Lazio, Immobile prepara il sorpasso su Inzaghi: -2 in una classifica speciale

Luis Alberto: "Alla ripresa non avremo la stessa condizione. Sulle gare a porte chiuse..."

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 22/05 alle ore 19:00