Lazio, Tare: "Inzaghi ha fortemente voluto Fares. Akpa Akpro si è meritato questa maglia"

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti, Fares e Akpa Akpro, il ds biancoceleste Igli Tare ha detto la sua su di loro: "Siamo qui a chiudere il ciclo dei nuovi acquisti, parliamo del nostro Momo Fares, un giocatore voluto e cercato dal nostro allenatore per mille motivi, uno dei tanti per le sue qualità. Un giocatore che ha tanto da dire ancora, soprattutto per le sue qualità non ancora espresse al massimo. La Lazio sarà la squadra giusta per esplodere finalmente nel calcio che conta".

AKPA AKPRO - "Presentare un ragazzo come Akpa Akpro per me è uno dei momenti più belli. Si è meritato da solo questa maglia. Noi gli abbiamo dato la possibilità di fare il ritiro con noi, il suo rispetto e il suo modo di essere gli ha dato il campo. Merita la considerazione di tutti noi ".

