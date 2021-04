Lazio, Tare: "Rinnovo di Inzaghi? Nessun problema. Andremo avanti insieme "

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Lazio e Spezia, ai microfoni di DAZN il ds biancocelete Tare ha parlato così sul rinnovo di Inzaghi: "Non ha bisogno di dirlo, lui sa che è la prima scelta per la società, non ha bisogno di conferme. Questo è un rapporto oltre che professionale anche umano perciò penso che non ci saranno difficoltà per il suo rinnovo con la Lazio ".