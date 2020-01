Lazio, tutti a Castel Sant'Angelo: per il compleanno cena privata in un luogo storico

La Lazio vuole festeggiare in grande e così sarà: prenotato Castel Sant’Angelo per una festa che coinvolgerà tutta la società. L’appuntamento è per domani sera in uno dei monumenti più storici di Roma, che mai è stato concesso per un evento del genere. Come riporta la rassegna di Radiosei, il club avrà a disposizione 2 sale. In una ci sarà la cena di squadra, in un'altra il patron presenterà il francobollo che le Poste Italiane emetteranno in occasione del 120esimo anniversario del club. L’evento, totalmente privato, verrà trasmesso in diretta su Lazio Style Channel. Alla mezzanotte poi, taglio della torta e brindisi, mentre a pochi passi, a Piazza della Libertà, i tifosi si ritroveranno per festeggiare tutti insieme. Non è finita: la squadra, sabato contro il Napoli, scenderà in campo con una maglia celebrativa e verrà esposta la Supercoppa Italiana vinta a Riyad. Una settimana di grande feste.