Lazio - Venezia, prosegue la vendita dei biglietti: il dato aggiornato

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Serie A, ci siamo. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. La Lazio alla prima giornata è pronta a ospitare il nuovo Venezia di Eusebio Di Francesco. La gara è in programma per domenica 18 agosto alle ore 20:45. All'Olimpico sono attesi sia i 26mila tifosi abbonati che circa 5mila biancocelesti che hanno acquistato il biglietto per la partita. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, sono attesi oltre 31mila spettatori sugli spalti per l'esordio ufficiale della formazione di Baroni.