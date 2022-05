Lazio - Verona, aperta la Curva Sud: il comunicato

Prosegue spedita la vendita dei tagliandi per l'ultima gara stagionale della squadra di Maurizio Sarri in programma sabato sera...

LAZIO VERONA COMUNICATO - Prosegue spedita la vendita dei tagliandi per Lazio Verona. L'ulltima gara della stagione vedrà con ogni probabilità il record di spettatori. I numeri sono in crescita e i settori vanno via via esaurendosi. La società ha deciso di aprire anche la Curva Sud e lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio comunica che a breve verranno messi in vendita anche i tagliandi della Curva Sud a 10 € ingressi 20 e 21.

Ricordiamo che, a causa della chiusura di Viale delle Olimpiadi, i titolari dei tagliandi di Curva Sud, dovranno accedere da Piazza Lauro de Bosis".