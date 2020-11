Lazio, via libera ai nazionali: Acerbi in attesa di partire

Sono tutti partiti o quasi, (con le loro nazionali), i giocatori della Lazio. Le uniche eccezioni, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono rappresentate da Luiz Felipe, (ieri controlli in Paideia), Immobile, (in isolamento domiciliare), e Acerbi (anche lui in isolamento fiduciario ma in attesa di partire a breve).

ASL – Nessuna comunicazione arrivata dall'Asl 1, (a cui fa riferimento la Lazio). Ecco che quindi quasi tutti i e 9 i calciatori in partenza hanno potuto raggiungere le proprie rappresentative: Fares, Akpa Akpro, Muriqi, Marusic, Correa, e Milinkovic. Il serbo, vero e proprio trascinatore dei suoi negli ultimi match, sarà impegnato nei playoff per gli Europei del 2021 con la sua Serbia, con il sogno di raggiungere il girone F della competizione.

RIPRESA – I pochi biancocelesti rimasti a Roma intanto, torneranno ad allenarsi a Formello domani dopo 48 ore di riposo concesse da Inzaghi. Occhi puntati su Radu e Lulic: il romeno potrà lavorare atleticamente per ritrovare la miglior forma, mentre il bosniaco aspetta il via libera per svolgere le partitelle. Per lui si attende anche l'inserimento nella lista ufficiale.

