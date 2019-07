Lazio, visite mediche e poi Auronzo: domani Radu sarà reintegrato

Sarebbe stato impossibile, immaginare una Lazio senza Stefan Radu. La querelle che ha coinvolto il romeno in questa prima parte dell'estate biancoceleste ha spiazzato i tifosi, impreparati nel dire addio a quella che ormai è considerata una bandiera a tutti gli effetti. Prima c'è stata la rottura, poi la riflessione e il riavvicinamento. Ieri, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è arrivata la definitiva e tanto attesa fumata bianca: tramite il suo agente, Matteo Materazzi, nel pomeriggio la dirigenza biancoceleste ha comunicato a Radu il reintegro. Nella mattinata di domani sosterrà le visite mediche (insieme a Badelj), poi partirà alla volta di Auronzo di Cadore, dove è atteso in serata. Martedì sarà dunque il primo giorno di allenamento per il difensore, che effettuerà la sua dodicesima preparazione estiva consecutiva sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ad aver spinto per la pace e per averlo ancora in rosa è stato Simone Inzaghi, con il quale il rapporto non si è mai deteriorato. Ora il tecnico piacentino avrà a disposizione un giocatore di esperienza con il quale completare la difesa: per come stavano le cose anche solo una settimana fa, Radu potrebbe essere considerato alla stregua di un nuovo acquisto.

LAZIO, LE PAROLE DI LUIZ FELIPE

LALAZIOSIETEVOI, SPECIALE RITIRO

TORNA ALLA HOMEPAGE