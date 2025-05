Lazio, Zaccagni a Dazn: "Ci dobbiamo vergognare! Ora la società deve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio non andrà in Europa la prossima stagione. Dopo la sconfitta contro il Lecce allo Stadio Olimpico, i biancocelesti hanno subito il sorpasso della Fiorentina in campionato e sono scesi al settimo posto, dove non avranno coppe da disputare. Al termine del match ai microfoni di Dazn è intervenuto il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, che ha commentato così la sfida.

"Abbiamo sbagliato il piglio alla gara, la prestazione. Non si possono prendere questi gol, ci dispiace tantissimo, siamo distrutti. Ci dobbiamo vergognare di questa sera. I tifosi hanno ragione, dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Ora ci sarà tempo per pensare e chi di dovere farà le sue valutazioni. Adesso non ci sono più partite, c'è poco da parlare. C'è la società che che farà le sue valutazioni e vedremo cosa succederà. Il mio futuro? Non voglio parlare di cose che non posso sapere. Quel che voglio è ridare gioia a questi tifosi".

