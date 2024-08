Lazio, Zaccagni in conferenza: "Ho più responsabilità. Con Tavares al mio fianco..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della partita tra Lazio e Milan, terminata per 2-2, è intervenuto al fianco di Marco Baroni, in conferenza stampa, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni per commentare il momento della squadra e la prestazione di questa sera.

Baroni ha parlato di giocatori che devono crescere. Pensi che sia un anno di transizione?

"No, noi dobbiamo dare il nostro meglio e arrivare nella posizione migliore possibile. Sono arrivati giocatori giovani che venivano da società inferiori. Bisogna fargli capire dove sono".

Grande intesa con Tavares. A livello personale quanto aiuto in più dà avere un terzino che attacca così forte?

"Con lui posso riposare anche in fase d'attacco. Nuno è un grande giocatore, oggi ha fatto una partita importantissima. E' logico che questi strappi nel calcio di oggi. Nuno ci ha fatto segnare due gol, ci darà una grande mano".

L'Olimpico è trascinante? Vi sta aiutando?

"Penso che giocare davanti a proprio pubblico dà qualcosa in più, ma non deve essere una scusane in trasferta. Sentiamo la spinta del pubblico in casa, ma la spinta della curva la sentiamo anche in trasferta".

Quanto è importante il tuo ruolo nella crescita dei giovani?

"Sento questa responsabilità, ci sono passato da dove stanno passando loro. So cosa pensano, anche in partite in cui non girano le gambe. Noi esperti siamo qui per metterli sulla strada giusta, perché hanno qualità" .