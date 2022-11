Lazio, Zaccagni ora è un punto di riferimento. E si prepara al 2023...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra i protagonisti della prima parte di stagione della Lazio c'è senza dubbio Mattia Zaccagni, vera e propria certezza dell'attacco biancoceleste con 5 gol e 3 assist in 13 presenze, tutte da titolare. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, per fermare l'ex Verona i difensori avversari hanno potuto ricorrere solo al fallo: è lui infatti a condurre la speciale classifica dei falli subiti in Serie A, ben 44, un dato che non è stato scavalcato neanche durante la sua assenza per infortunio al polpaccio. Questa statistica evidenzia, se ce ne fosse bisogno, il rendimento particolarmente brillante di Zaccagni, che in tre mesi ha già superato il numero di gol segnati nella sua prima stagione alla Lazio e che sta diventando davvero un punto di riferimento e un leader per i suoi compagni. Niente partenze durante questa sosta, l'ex Verona è rimasto a Roma per stare con il nuovo arrivato Thiago e per lavorare sulla sua condizione fisica, in modo da farsi trovare pronto quando la Serie A ripartirà. La Lazio ha bisogno di Zaccagni per un 2023 sull'onda di quanto di buono fatto finora.