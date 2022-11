Luka Romero e il gol della svolta. Il suo primo ct: "Un grande orgoglio! E con Sarri..."

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Tutti pazzi per Luka Romero. Il gol siglato contro il Monza, e che ha di fatto deciso la partita della Lazio, non ha fatto altro che sottolineare un affetto di cui "Lukita" gode dal momento in cui è approdato a Formello. Lui, a circa una settimana dal compimento dei suoi 18 anni, si è fatto il regalo migliore. Sarri l'ha elogiato pubblicamente, non senza ricordare l'importanza di proseguire a fari spenti, senza inutili (anzi, controproducenti) esaltazioni. I compagni gli hanno dedicato il primo pensiero dopo il match: tutti hanno esultato al suo gol, quasi come fosse stato siglato da ognuno di loro. Il più piccolo si è preso la scena, ma big e top player non hanno opposto resistenza, anzi.

I riconoscimenti nei confronti di Luka Romero arrivano un po' ovunque. C'è pure chi ha avuto modo di conoscerlo e di lavorarci insieme, e che ora, vedendolo gioire, non può far altro che esserne orgoglioso. Alejandro Sagesse, ct dell'Argentina U15 quando l'attaccante fu chiamato per la prima volta in Nazionale, è tornato a intervenire ai nostri microfoni. Soddisfazione presente e speranza futura, ecco le sue parole: "Voglio mostrare l’orgoglio che Luka Romero rappresenta per tutti noi. Il suo primo gol siglato nella Lazio conferma il gran futuro della squadra, e quello che lui stesso avrà all’interno del gruppo. Alla forza della formazione si è aggiunto un allenatore di alto livello, che aiuterà Luka a continuare a crescere".

Il suo miglioramento è destinato a essere praticamente senza limiti. O meglio, al momento è impossibile capire dove arriverà il Niño, anche se tutto lascia pensare al raggiungimento d'alti livelli. Prosegue Sagesse: "Dal mio punto di vista, siamo di fronte a un giocatore di cui non conosciamo la soglia di rendimento, ovviamente desideriamo sia del livello più alto possibile". In un'intervista precedente, l'allenatore, che seguì Romero anche in occasione del Sudamericano U15 che si disputò a fine 2019 in Paraguay, aveva già speso parole di forte stima nei suoi confronti: "Si è differenziato dagli altri non solo per le sue capacità calcistiche, ma anche per la sua passione e per il suo impegno. È molto giovane, ma le condizioni invitano a pensare positivamente al suo futuro. Ha mostrato in poco tempo importanti miglioramenti. E con una capacità di apprendimento importante per la sua età. Conquistarsi il posto sarà legato al sostegno che la squadra gli darà".

Detto fatto. La profezia sembra essersi già avverata. Luka Romero si sta ritagliando, con pazienza e determinazione, un posto all'interno della Lazio. E questo gol, così desiderato e importante, è la conferma che il percorso intrapreso sia quello giusto. Il traguardo, poi, è stato condiviso con i compagni. In quello che pare essere uno splendido quadretto familiare. Milinkovic, dando un'occhiata al post condiviso su Instagram ("Contento per te, figlio mio"), sembra averlo già adottato.

