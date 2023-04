Marcos Antonio: "La Lazio la scelta giusta. Il primo gol e la Champions, vi racconto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Marcos Antonio ha fatto un primo bilancio sulla sua avventura alla Lazio nell'intervista concessa a Globo Esporte. Il brasiliano ha parlato del passaggio in biancoceleste, ma anche del gol siglato contro lo Spezia e l'obiettivo Champions. "Ho fatto la scelta giusta. Tutto nella nostra vita è un processo, così come la nostra vita professionale. So rispettare e so anche che tutto avverrà naturalmente per il mio bene. Sono giovane, ho tante cose belle da fare nella mia carriera e spero che la Lazio ne faccia parte", ha spiegato. E ancora: "Abbiamo sempre aspettative di giocare, ma sono entrato in una nuova squadra con grandi giocatori, capisco che questo fa parte del processo di adattamento a un nuovo stile di gioco. Spero di avere più opportunità".

Poi sulla prima rete siglata con la maglia della Lazio: "È stato molto importante, perché sono entrato a 10 minuti dalla fine, ho segnato, non ho sbagliato il passaggio e ho potuto aiutare la squadra. È stata un'emozione indescrivibile, un momento magico della mia carriera segnare un gol in Serie A con la Lazio. Champions? Siamo una grande squadra, con obiettivi molto chiari e definiti. Lotteremo fino all'ultimo minuto per il miglior piazzamento possibile. Rispettiamo tutti i nostri rivali, ma non ci arrenderemo fino all'ultimo giorno".

