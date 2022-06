Marcos Antonio-Lazio, Di Marzio: “Intesa ok, ecco quando arriverà a Roma”

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha chiuso il colpo Marcos Antonio. Sarà lui il primo rinforzo biancoceleste della nuova stagione. Il brasiliano arriva dallo Shakhtar per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro più bonus e, come riporta Gianluca Di Marzio, il club capitolino ha trovato anche l'accordo con il calciatore sull'ingaggio. Come riporta l'esperto di calciomercato negli studi di Sky Sport, il centrocampista classe 2000 percepirà uno stipendio di 900 mila euro più bonus legati ai piazzamenti europei della Lazio. Marcos Antonio è atteso martedì a Roma per le ultime formalità, poi diventerà ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste.