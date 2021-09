MIlan-Lazio, settore ospiti quasi completo: ecco quanti saranno i tifosi biancocelesti

RASSEGNA STAMPA - Il primo test contro una big del campionato è dietro l'angolo per la Lazio e i tifosi non potevano far mancare il proprio appoggio. Domenica alle 18 Immobile e compagni fanno visita al Milan per la terza giornata di Serie A. Con loro ci sarà una buona rappresentanza di supportes biancocelesti. A tre giorni dalla chiusura della vendita, sono stati acquistati ben 1700 biglietti su poco più di 2000 a disposizione per il settore ospiti. Il costo per il terzo anello verde del Meazza è di 20 euro e ovviamente bisogna essere muniti di Green Pass. La 'Scala del Calcio' viaggia verso il tutto esaurito per una delle partite più belle del weekend. Per la Lazio sarà una partita difficile, i tifosi lo sanno e, per questo, saranno circa 2 mila pronti a supportare la squadra.