MIXED ZONE - Lazio, Gila: "Il derby agli ottavi ci motiva. Obiettivi? Ci sono delle cose..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa

Mario Gila ha analizzato la sfida di questa sera contro il Braga e, più in generale, la stagione della Lazio, sia in campionato che in Europa, anche in zona mista. Ecco le sue parole ai cronisti presenti:

"Sapevamo che oggi la squadra era molto corta, dovevamo adattarci a quello che chiedeva il mister. Ho giocato da centrocampista, è stata una bella esperienza, è un ruolo difficile per un difensore centrale ma sono contento perché la partita era complicata e comunque mi sono sentito bene. Meglio in difesa? Sì sì molto meglio in difesa, si corre anche meno (ride, ndr).

In caso di emergenza, mi ci vedo, Sicuramente adattarsi in un giorno è difficile, c'è bisogno di un po' di tempo. Per condizione posso farlo, però si deve fare un processo d'adattamento al giocatore. Sì, magari il mister mi ci vede. Oggi la partita era difficile, come ho detto prima, però sono contento.

Percorso della Lazio in Europa? Anche se abbiamo subito la sconfitta oggi, siamo molto contenti. Abbiamo fatto un girone eccezionale, siamo primi in Europa. Dobbiamo proseguire in questo modo. Ora abbiamo un po' di tempo per rilassarci, riprendere le energie, manca ancora molto per la prossima partita di Europa League.

Derby agli ottavi? È una cosa che ci motiva, possiamo giocare contro i nostri principali nemici. Siamo contenti, è una partita bella, la giochi con tanta motivazione, il migliore passerà il turno. Siamo tranquilli, possiamo affrontare una partita d'alto livello e, magari, passare. Motivati, perché sappiamo che potrebbe essere una gara veramente molto bella.

Come sta la squadra? Siamo corti, ma siamo preparati per affrontare qualsiasi tipo di partita. Sappiamo che quella di lunedì sarà una gara difficile. Vogliamo riprendere tre punti di cui abbiamo bisogno.

Obiettivi? Dobbiamo ancora sistemare un po' di cose. Ad esempio, stiamo subendo tanti gol nei primi venti minuti, come nella Fiorentina, nel derby. Lavorare, e poi quando sistemeremo queste cose, saremo ancora più preparati per vedere se arriveremo agli obiettivi che vogliamo raggiungere. Errori di reparto? Penso sia una questione di approccio mentale, non credo sia una cosa individuale, abbiamo tanti giocatori d'alto livello. Se mettiamo questo a posto, saremo molto molto forti".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO