MOVIOLA - Roma - Lazio, Orsato gestisce bene, ma il recupero fiume...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

La Lazio vince il derby della Capitale grazie alla rete di Felipe Anderson. Un match perfetto quello dei biancocelesti che concedono poco o nulla agli avversari. Daniele Orsato dirige bene il match, forse tralasciando qualche giallo per i giallorossi. Unica cosa che stona gli otto minuti di recupero che sono diventati dieci per l’incidente a Belotti. Ecco tutti gli episodi:

PRIMO TEMPO

8’ - Zaccagni prende il tempo a Mancini che lo stende, scatta il primo giallo del match

10’ - Duro intervento di Camara su Luis Alberto, fallo ma non arriva l’ammonizione

12’ - Ancora maniere forti dei giallorossi, Zaniolo sbraccia su Cataldi

14’ - Proteste di Luis Alberto per un fallo di mano di Smalling sulla trequarti. Orsato lascia correre, ma le immagini mostrano il tocco dell’inglese

25’ - Primo cartellino per la Lazio: Lazzari stende Zalewski, il giallo sembra eccessivo però.

28’ - Regolare la rete della Lazio: Pedro ruba palla in maniera pulita a Ibanez e serve Felipe Anderson che insacca

38’ - Manca un giallo su Zalewski che atterra Cataldi. Orsato assegna il calcio di punizione, ma niente sanzione

45’ - Giusti i due minuti di recupero visto il tempo perso soprattutto nell’occasione del problema alla spalla di Lazzari

SECONDO TEMPO

49’ - Ammonito Vecino per un pestone su Zaniolo

68’ - Espulso un componente della panchina della Roma, si tratta di Foti il vice di Mourinho

74’ - Proteste Roma per un contrasto in area tra El Shaarawy e Cancellieri, Orsato fa segno di rialzarsi subito all’attaccante giallorosso

80’ - Contrasto in area tra Cataldi e Zaniolo, netto il fallo del numero 22 giallorosso

87’ - Si accendono gli animi, Radu in panchina rallenta a restituire il pallone a Rui Patricio che lo spinge. La panchina entra in campo, Orsato gestisce bene ed estrae un giallo per entrambi

90’ - Gli otto minuti di recupero sono eccessivi visto quello che si è visto in campo.

92’ - Provedel esce e anticipa pulito tutti, ma Belotti resta a terra per un contatto. Si può continuare

94’ - Si riprende a giocare, ma si allunga il recupero si arriverà al 100esimo