PAGELLE Sassuolo - Lazio: Muriqi impreciso, Strakosha evita il tris

STRAKOSHA 6: Kyriakopoulos fionda il mancino all’angolino, forse non si aspetta una conclusione così forte e precisa. Berardi lo spiazza dal dischetto, poi è reattivo su Caputo ed evita almeno il terzo gol subìto. Si ripete nel recupero, forse l’intervento è ancora più complicato.

MARUSIC 6: Un paio di recuperi grazie alla sua velocità, forse è quello del terzetto arretrato che fatica di meno.

PAROLO 5,5: Sul giudizio pesa il calcio di rigore per fallo su Caputo, altrimenti avrebbe pure disputato una buona prova in un ruolo non suo. Ci mette sempre cuore e professionalità massima. Nel finale si riscatta con una rovesciata sulla linea di porta.

RADU 5,5: Anche lui va in sofferenza, rischia la figuraccia quando si abbassa e lascia passare un cross di Berardi che avrebbe potuto intercettare. Problemi di comunicazione con Strakosha.

LAZZARI 6: Sgomma come al solito, forse non gli daranno mai un rigore del genere fino a fine carriera. È almeno la quarta volta che viene atterrato da dietro sullo slancio.

Dall’87’ BERTINI sv

AKPA AKPRO 5: Non ci siamo proprio, nella seconda parte di stagione ha dimostrato di faticare enormemente quando inserito nella formazione titolare. Devia in curva un colpo di testa da posizione favorevole.

Dall’80’ MORO sv

LEIVA 5,5: A centrocampo non c’è la solita qualità, per questo si spinge anche più del solito in avanti. Esce a 10 dalla fine senza aver demeritato più degli altri.

Dall’80 ESCALANTE sv

CATALDI 6: Inizia mezzala, poi si sposta nell’insolita posizione da trequartista, retrocede di nuovo coi cambi nella ripresa. Nel grigiore generale è uno dei più vivaci.

Dall’87’ ARMINI sv

LULIC 5,5: Forse l’ultima partita di una straordinaria avventura. Sulla fascia nel primo tempo, nella ripresa si sposta quasi a supporto della punta senza riuscire a farsi trovare pronto in area. Avrebbe potuto calciare e salutare con un gol fosse stato più reattivo. Importa poco oggi, il timbro più importante resta quello datato 26 maggio 2013.

CORREA 5,5: Un tentativo di testa prima di lasciare il campo per l’ennesimo guaio al polpaccio. Non se ne può più.

Dal 18’ FARES 5,5: Chiamato in causa all’improvviso, riesce a scodellare un paio di cross coi giri giusti prima di spararne un altro in curva. Rischia tantissimo per un tocco di mano su un traversone inutile.

MURIQI 5: Due chance clamorose per lasciare un segno almeno sui titoli di coda del campionato. Invece col mancino conclude sopra la traversa e di testa - la sua specialità - si accartoccia e mette a lato. Tanto lavoro, poco profitto.

INZAGHI 5: Per la sesta volta su sei la Lazio chiude il campionato con un ko. Il Sassuolo ha un obiettivo da centrare, ma la squadra rischia di prenderne addirittura 3 nonostante l’avversario in 10. Nel primo tempo poteva lanciare Moro visto il forfait di Correa.