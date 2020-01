PAIDEIA - Lazio, oggi pomeriggio operazione al pollice per Leiva: i dettagli

Sarà un pomeriggio particolare quello di Lucas Leiva. Il brasiliano, sofferente al pollice dalla partita di Supercoppa contro la Juventus, si sottoporrà infatti a un'operazione chirurgica in Clinica Paideia. In un primo momento l'idea era quella di non intervenire (il 6 di Inzaghi in questi giorni si è allenato con la mano fasciata, ndr), ma il dolore non si è attenuato e dunque si procederà chirurgicamente. Leiva, comunque, non salterà alcuna partita - eccetto quella col Brescia per squalifica, ovviamente - ma giocherà con il tutore a cominciare dal match contro il Napoli di sabato 11 gennaio.

