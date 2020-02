Parma - Lazio, Bastos non convocato: ecco cosa ha

PARMA-LAZIO, BASTOS - Si era fermato durante la rifinitura pre Parma, poi subito i controlli in Paideia. Inzaghi è stato costretto a lasciarlo fuori dai convocati per la trasferta al Tardini. Per Bastos si temeva un problema muscolare, uno stiramento. In realtà, come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, l’angolano è stato bloccato da un trauma al piede e per questo motivo è stato sottoposto ad accertamenti e lasciato a casa. La speranza per la Lazio è che si tratti di una forte contusione senza interessamenti gravi a livello osseo (lesioni o fratture). Bisognerà aspettare per saperne di più.

Lazio, la squadra in viaggio verso Parma: l’arrivo a Reggio Emilia - F&V

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo essere più forti dell'emergenza"

Torna alla home page