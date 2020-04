Pedro Neto: "Per la Lazio dissi no al Barcellona. Con Inzaghi non parlavamo"

Due anni in biancoceleste, solo cinque scampoli di gara per uno dei giocatori considerati fra i migliori talenti del calcio portoghese. L'avventura di Pedro Neto con la Lazio, non è stata di certo indimenticabile. Arrivato nella Capitale nell'affare Keita, insieme a Bruno Jordao, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che si aspettava. In un'intervista concessa a Gazzetta.it, l'attaccante, oggi al Wolverhampton, ha dichiarato: “Alla Lazio ho giocato solo 5 gare, il tempo dirà chi ha ragione". Amaro in bocca, ma Pedro Neto farebbe ancora quella scelta: "La rifarei, ho detto no al Barcellona per la Lazio. Ora dimostrerò quanto valgo e cosa hanno perso". Poi conclude: "Con Inzaghi non parlavo molto, Tare invece mi stimava. Il ricordo più bello? L'esordio contro la Juve e Cristiano Ronaldo".