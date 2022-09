PRIMAVERA - Esordio amaro per la Lazio: a Ascoli finisce 2-1

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Esordio insoddisfacente per la Lazio di mister Sanderra che gestisce il gioco per tutto il primo tempo. Ai biancocelesti infatti bastano solo 3 minuti per portarsi avanti grazie al gol di Napolitano, per poi chiudere la prima parte di gara in vantaggio. Nella ripresa l'Ascoli è tutta un'altra squadra e in 5 minuti ribalta il match prima con Rossi, poi con Cosimi. Nella prossima sfida i capitolini ospiteranno il Monopoli al Centro Sportivo di Formello.

Campionato Primavera 2 | 1 giornata

Sabato 10 settembre 2022, ore 15:00

Centro Sportivo Picchio Village (AP)

ASCOLI (4-3-3) - Raffaelli; Camilloni, Caravillani, Rossi, Cozzoli, Di Marcello (67' Silvestri), Carano, Ceccarelli; Palazzino, Cosimi, Re (88' Del Moro). A disp.: Gentile, Amato, Regnicoli, Coticoni, Del Moro, Ciccanti, Maiga Silvestri, Graziano, Gennari, D'Alessandro. All.: Rosario Pergolizzi

LAZIO (4-3-3) - Magro, Bedini (65' Rossi), Dutu, Kane, Milani; Napolitano, Coulibaly (84' Di Tommaso), Marinacci; Castigliani, Crespi, Troise (60' Brasili). A disp.: Morsa, Martinelli, Cannavaro, Nazzaro, Ahwasingi, Della Salandra, Jurczak, Adjaoudi. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Emanuele Frascaro (sez. Firenze)

Assistenti: Fracchiola - Abbinante

Ammoniti: Rossi, Di Tommaso (A) Dutu, Crespi, Coulibaly, Magro (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

93' - Triplice fischio. Esordio con sconfitta per la Lazio.

90' - 3 minuti di recupero concessi dall'Arbitro.

88' - Pergolizzi mette forze fresche: esce Re, entra Del Moro.

85' - Occasionissima per Crespi che non trova lo specchio della porta a pochissimi passi da Raffelli. Conclusione di pochissimo larga.

84' - Nuova sostituzione per Sanderra: Coulibaly lascia il posto a Di Tommaso.

83' - Ancora Marinacci va dalla bandierina: palla corta per Napolitano che prova la conclusione, bravo Rossi a respingere in scivolata.

80' - Ripartenza biancoceleste con Milani che si immola sulla corsia di sinistra, Napolitano si accentra, scarica su Brasili, ancora Napolitano ci prova quasi dalla linea di fondo ma Raffaelli blocca la sfera.

79' - Corner per la Lazio: alla battuta va Marinacci, prova Castigliani di testa sul secondo palo, ancora Raffaelli fa suo il pallone senza alcun problema.

77' - Nonostante il risultato ribaltato, la squadra di Sanderra non si rassegna e cerca in tutti i modi di trovare almeno il gol del pareggio. Ci prova Castigliani con un rasoterra non troppo potente, facile per Raffaelli far sua la sfera.

71' - Corner per la Lazio: palla tesa in area, Castigliani prova addirittura la rovesciata ma non trova la porta.

69' - Secondo tempo molto più spezzettato rispetto al primo, con la Lazio che subisce la velocità della squadra di casa.

67' - Primo cambio per l'Ascoli: Di Marcello lascia il posto per Silvestri.

65' - Sanderra cambia ancora: fuori Bedini, al suo posto Rossi.

64' - Crespi atterrato da Rossi al limite dell'area. Giallo per l'ascolano e calcio di punizione da posizione interessantissima per la Lazio. Sul pallone va Castigliani che calcia di potenza, la sfera sfiora la traversa ma si perde sul fondo.

62' - Ascoli che in questa ripresa è tutta un'altra squadra rispetto a quella vista nel primo tempo.

60' - Primo cambio in attacco per Sanderra: Troise lascia il posto a Brasili.

59' - Corner per i biancocelesti che cercano di reagire: alla battuta va Marinacci, il pallone è teso in area ma Raffaelli lo fa suo senza problemi.

55' - Altro gol Ascoli. Cosimi raccoglie un pallone in profondità, salta Milani, Magro respinge ma l'ascolano stavolta non sbaglia e insacca il pallone in rete.

50 ' - Gol Ascoli. Rossi riceve in area, lasciato tutto solo si gira e col destro beffa Magro.

49' - Calcio d'angolo per l'Ascoli, partito meglio rispetto al primo tempo.

46' - Si riparte! Entrambi gli allenatori hanno scelto di ripartire con gli stessi undici titolari.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina la prima parte di gara.

41' - L'Ascoli alza la pressione e si rende pericolosa in un paio d'occasioni grazie alle buone giocate di Palazzino.

39' - Brutto fallo di Caravillani su Crespi, l'arbitro fa inspiegabilmente continuare il gioco. Proteste del numero 9 laziale.

38' - Angolo per i padroni di casa: il pallone viene ricevuto da Palazzino che cerca la soddisfazione personale. Il tiro impreciso si perde sul fondo e non preoccupa Magro.

31' - Giallo per Coilubaly che ferma fallosamente la ripartenza di Camilloni.

28' - Calcio d'angolo conquistato da Castigliani: pallone teso sul secondo palo, Raffaelli però blocca senza problemi.

25' - Corner per l'Ascoli, sul pallone va Ceccarelli, la sfera sfreccia in area teso ma a nessun bianconero riesce l'incornata sul secondo palo.

23' - Giallo per Crespi per fallo su Caravillani.

20' - Ripartenza veloce della Lazio: scambio Crespi - Marinacci, il numero 9 perde il pallone, Coulibaly si fionda sulla sfera, prova il missile dai 25 metri ma il tiro è troppo alto.

16' - Milani conquista il pallone da centrocampo, si invola verso il limite dell'area, cerca il tiro di potenza sul primo palo, il tiro impreciso finisce sul fondo.

12' - Giallo per Dutu e altro calcio di punizione per l'Ascoli. Il pallone teso viene spizzato di testa da un biancoceleste, sfera in calcio d'angolo.

11' - Fallo di Milani su Ceccarelli, il numero 3 biancoceleste viene richiamato dal giudice di gara che assegna calcio di punizione per i padroni di casa. Sul pallone va Ceccarelli, Crespi attento spazza ed evita ogni rischio.

9' - Primi nove minuti di gara totalmente gestiti dalla Lazio che si mostra una squadra attenta e ordinata.

4' - Ancora altissima la pressione biancoceleste: calcio d'angolo battuto teso dalla sinistra, Napolitano ci prova ancora stavolta di testa, ma Raffaelli fa sua la sfera.

3' - GOOOOOOOOOOL LAZIOOOOOOOO! Cross perfetto di Castigliani dalla destra, Napolitano in agguato in area raccoglie il pallone e col destro lo insacca alle spalle di Raffaelli.

2' - La Lazio parte subito agguerrita. Ci prova subito Crespi con Raffaelli costretto ad immolarsi e a metterla in angolo.

1' - Si parte! Al via la nuova stagione dei biancocelesti. Primo pallone giocato dai padroni di casa

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta scritta di Ascoli - Lazio, match valido per la prima giornata del campionato di Primavera 2. Primo appuntamento stagionale per una formazione formata da alcuni "vecchi" elementi, i quali avranno il compito di affiancarsi, con l'esperienza maturata, alla freschezza dei nuovi. Stefano Sanderra, tecnico subentrato al posto di Alessandro Calori, avrà quest'anno il compito di riportare i biancocelesti in Primavera 1, traguardo che il club non raggiunge da due anni. Il nuovo allenatore è stato chiaro: il modulo scelto è quello utilizzato da Sarri, perchè l'obiettivo primario è formare ragazzi pronti a fare il grande passo in prima squadra.