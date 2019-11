PRIMAVERA - Lazio, il derby è tuo! Shehu e Anderson stendono la Roma

Torna alla vittoria la Lazio Primavera e lo fa nella partita più sentita della stagione, contro la Roma. Il derby ha ridato stimoli ed entusiasmo ad una squadra che non vinceva in campionato da cinque partite consecutive. I biancocelesti la sbloccano con un gol di Shehu, poi trovano il raddoppio con Anderson che si conquista il rigore e poi lo realizza. I biancocelesti al 15esimo sono sfortunati e perdono Raul Moro, partito bene all'esordio in maglia biancoceleste. La partita è una sfida a scacchi fra Menichini e De Rossi, ma stavolta ad avere la meglio è il tecnico biancoceleste. La Roma prova a riaprirla più volte ma il gol che accorcia le distanze arriva soltanto al 92esimo con un autogol di Falbo. Troppo tardi per impensierire la Lazio. Il derby va ai biancocelesti.

9a giornata del campionato Primavera 1

Sabato 23 novembre 2019, ore 11.00, Campo Mirko Fersini di Formello (RM)

Lazio - Roma 2-1 (9' Shehu, 26' Djavan Anderson Rig., 92' aut. Falbo)

Formazioni ufficiali



LAZIO (4-3-3) - Alia; De Angelis, Franco, Kalaj, Ndrecka; Djavan Anderson, Bertini, Falbo; Shehu (46' Kaziewicz), Zilli, Moro (15' Russo, 52' Cerbara). A disp. Furlanetto, Marocco, Cipriano, Petricca, Bianchi, Shoti, Czyz, Tare. All.: L. Menichini.

ROMA (4-3-3) - Zamarion; Parodi, Bianda, Plesnierowicz, Calafiori (58' Semeraro); Riccardi, Darboe (72' Tripi), Bove; Providence (46' Tall), Estrella (55' D'Orazio), Zalewski (72' Sdaigui). A disp. Boer, Nigro, Santese, Ndiaye, Chierico, Simonetti, Besuijen. All.: A. De Rossi.

Arbitro: Francesco Meraviglia (sez. Pistoia)

Assistenti: Francesco Ciancaglini e Francesca Di Monte.

Ammoniti: De Angelis, Alia (L), Bianda, Sdaigui (R).

Espulsi: Parodi (R).

FINE SECONDO TEMPO

90'+4 - Triplice fischio dell'arbitro. Il derby va alla Lazio. Battuta 2-1 la Roma.

92' - Accorcia la Roma. Calcio d'angolo per i giallorossi e autogol di Falbo, che sbaglia nel tentativo di rinviare di testa.

90' - 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

88' - Tanti calciatori con i crampi, stremati.

85' - Occasionissima per la Roma. Cross che scavalca Falbo, Riccardi si ritrova il pallone in area. Tutto solo calcia al lato, graziando la Lazio.

84' - Ci prova Falbo con un tiro dalla distanza, blocca in due tempi Zamarion.

82' - Roma in dieci. Brutto fallo di Parodi su Falbo, l'arbitro estrae il rosso diretto.

81' - Fallo di mano in area di Sdaigui. Anche lui si becca il giallo.

76' - Ammonito Menichini per proteste contro Meraviglia.

73' - Brutto fallo di Bianda su Zilli, giallo per il difensore della Roma.

72' - Doppio cambio Roma: fuori Zalewski e dentro Sdaigui. Darboe lascia il posto a Tripi.

67' - Altro infortunio in casa Lazio. Si fa male Ndrecka, Menichini costretto all'ultimo cambio. Czyz prende il suo posto, si abbassa Falbo in difesa.

65' - La Roma continua a pressare alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara. De Angelis provvidenziale su Tall.

62' - Occasione per la Roma con Tall, che tenta una conclusione in diagonale. Pallone respinto in corner da Alia.

58' - Infortunio per Calafiori, accompagnato fuori dallo staff medico giallorosso. Il Fersini sportivamente lo applaude alla sua uscita. Al suo posto entra Semeraro.

55' - Cambia anche la Roma: fuori Estrella e dentro D'Orazio.

52' - Terzo cambio per la Lazio: fuori Russo e dentro Cerbara.

48' - Ammonito Alia per perdita di tempo.

48' - Ndrecka perde un pallone ingenuamente facendo ripartire la Roma con Riccardi. Il tiro della mezzala giallorossa termina di poco al lato.

46' - Un cambio per parte all'intervallo: fuori Shehu e dentro Kaziewicz nella Lazio. Nella Roma fuori Providence e dentro Tall.

46' - Si riparte, stavolta è la Lazio a battere il calcio d'inizio.

INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO

45'+4 - Termine la prima frazione. Duplice fischio di Meraviglia con un po' di ritardo.

45'+3 - Si continua a giocare.

45'+2 - Traversa della Roma! Calafiori a due passi dalla porta raccoglie un pallone sporco ma spedisce sulla traversa.

45' - Due minuti di recupero concessi dall'arbitro per l'infortunio occorso a Moro.

42' - Salvataggio di Ndrecka sul cross di Estrella! L'ex Chievo esulta come se avesse segnato un gol. La porta era sguarnita.

39' - Che missile di Estrella! La Roma sfiora il pareggio ma trova sulla sua strada Alia.

38' - De Angelis è il primo ammonito della gara.

35' - Occasionissima Lazio! Cross di Ndrecka e sponda di Shehu che favorisce Russo. L'esterno biancoceleste prova a staccare davanti a Zamarion ma manca l'appuntamento col pallone.

31' - Ci prova Providence con una conclusione dalla distanza. Pallone bloccato in due tempi da Alia.



26' - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!! Djavan Anderson non sbaglia dagli undici metri. Battuto Zamarion.

25' - Sterzata di Djavan Anderson in area, Darboe in scivolata lo stende. Calcio di rigore per la Lazio!

23' - Ancora la la Roma pericolosa. Cross di Zalewski e colpo di testa di Plesnierowicz. Alia guarda il pallone scorrere fuori.

21' - Ancora Riccardi che prova a scuotere la Roma con una conclusione da posizione defilata. Alia è ben piazzato e respinge in corner.

16' - Bella giocata di Riccardi che prova una conclusione al volo a scendere. Pallone alto.

15' - Primo cambio obbligato per la Lazio. Al posto di Raul Moro entra Russo.

13' - Raul Moro è costretto ad uscire accompagnato dallo staff medico. Lo spagnolo fila dritto negli spogliatoi in lacrime.

12' - Moro a terra con le mani in volto. Preoccupazione per lo spagnolo.

9' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!! La sblocca la Lazio. Ripartenza veloce di Moro che viene steso in area. L'arbitro lascia proseguire, il tiro cross di Falbo diventa buono per Shehu che col piattone infila in fondo al sacco.

8' - Ancora la Roma davanti. Stavolta ci prova Bove di testa, pallone bloccato da Alia.

7' - La Roma tiene in mano il pallino del gioco, la Lazio cerca di prendere le misure ai giallorossi.

4' - Ci prova con un tiro di potenza su punizione Bianda. Pallone impreciso che termina fuori.

1' - Partiti! La Roma batte il calcio d'inizio.



PRIMO TEMPO - Tempo di derby, la Lazio cambia modulo e interpreti per la sfida contro la Roma. Menichini potrà contare su Raul Moro e su Djavan Anderson ma dovrà fare a meno di Armini, squalificato e Nimmermeer infortunato. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Roma, gara valida per la nona giornata del campionato Primavera 1.

Pubblicato alle ore 10.30