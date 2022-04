PRIMAVERA - Lazio, il pareggio non fa contento nessuno: col Cosenza finisce 1-1

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un pareggio che non ci voleva per la Lazio di Calori che mette in dubbio il secondo posto portandosi a casa solo un punto. Come contro il Benevento nella scorsa giornata il gol degli avversari arriva dopo 40 secondi: brutto errore in difesa di Ruggeri che permette a Maccari di insaccare il pallone in rete. La possibilità per i biancocelesti di riportare il risultato in equilibrio arriva al 18’ con un calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo su Crespi. Dagli 11 metri va Bertini che però fallisce l’occasione. Neanche un giro di lancette che il cambio di fronte si concretizza con la rete firmata dal numero 9 laziale al suo 15esimo gol in stagione: bella la giocata di Massil che serve un gol praticamente fatto al suo compagno. La prossima in casa del Pisa sarà l’ultima sfida delle giovani aquile nella regular season, poi il riposo e i play off per centrare l’obiettivo Primavera 1.

Campionato Primavera 2 | 11ª giornata di ritorno, girone B

Sabato 9 aprile 2022, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Santovito (67' Shehu), Ruggeri, Marinacci; Ferrante, Ferro, Bertini (85' Troise); Adjaoudi (67' Adeagbo); Crespi, Tare (67' Mancino). A disp.: Morsa, Bedini, Kane, Cantiani, Muhammad Schuan, Quaresima. All.: Alessandro Calori

COSENZA (4-3-1-2): Di Fusco; Cimino, Mereu (72' Bordian), Duli, Carbone; Caizza, Di Corato, Spingola; De Pasquale (72' Sadik); Novello (46' Difatta), Maccari (87' Bonofiglio). A disp.: Borrelli, Sirimarco, Collura, Gigliotti, Costanzo. All.: Antonio Altamura

Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo)

Assistenti: Emilio Micalizzi - Santino Spina

Ammoniti: Santovito, Crespi (L)

Espulsi: Calori (all. Lazio)

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - Triplice fischio. Finisce 1-1 al Fersini.

90+1' - Angolo importantissimo per la squadra di Calori: il cross è perfetto per il colpo di testa di Crespi che è però in posizione di off side.

90' - Feliciani concede 3 minuti di recupero.

89' - Ultima occasione per Crespi che si era accentrato dopo la bella giocata personale. Il tiro ad incrociare finisce di poco fuori.

87' - Nuovo cambio stavolta per il Cosenza: fuori Maccari, dentro Bonofiglio.

85' - Nuovo cambio per la Lazio: esce Bertini, al suo posto Troise.

79' - Calcio di punizione per il Cosenza per fallo su Sadik: va Difatta, Maccari si accentra, Adeagbo si oppone.

77' - Giallo per Crespi per simulazione.

72' - Due cambi per Altamura: dentro Bordian al posto di Mereu e Sadik al posto di De Pasquale.

70' - Stavolta la punizione è in favore della Lazio: alla battuta va il solito Bertini, pallone deviato, Di Fusco Blocca.

67' - Triplo cambio per la Lazio: fuori Santovito, dentro Shehu. Fuori Massil, dentro Adeagbo. Fuori Tare, dentro Mancino.

62' - Calcio di punizione per il Cosenza ottenuto e battuto da Caizza che colpisce in pieno la barriera.

58' - Occasionissima per Tare! Bella palla di Ferrante, Tare ci prova in spaccata ma la sfera passa di pochissimo al di sopra della traversa.

54' - Altro brivido per i biancocelesti con Caizza che lasciato solo carica il tiro. Pallone fuori di un soffio. Moretti se la prende con la difesa troppo disattenta.

51' - A terra Marinacci. Pallone riconsegnato alla Lazio.

46' - Prime sostituzioni per il Cosenza: fuori Novello, dentro Difatta.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Non c'è recupero. Finisce sul pari il primo tempo.

41' - Spazio per Crespi che si accentra e carica il mancino ma sceglie lo scarico prima su Massil poi su Tare che tenta il tiro. Pallone che poteva sicuramente essere gestito meglio.

36' - Brivido per la Lazio: Novello in area tenta di sfruttare un rimbalzo del pallone provando il gol in rovesciata.

34' - Ritmi leggermente più passi negli ultimi 10 minuti.

24' - Rosso per Alessandro Calori per proteste.

23' - Ammonito Santovito.

22' - Traversa piena di Massil! Lazio sfortunata ma decisamente in crescita.

19' - GOL LAZIO!!!!!! Non sbaglia Valerio Crespi al suo 15esimo gol in campionato. Buona giocata di Massil che serve un gol praticamente fatto al numero 9: troppo facile per lui insaccare il pallone in rete.

18' - Rigore fallito da capitan Bertini. Di Fusco, ex portiere biancoceleste, intercetta e fa sua la sfera.

17' - Recupera palla Bertini, sale Pollini, Crespi entra in area ma viene steso da un difensore avversario ed è rigore per la Lazio!

11' - Conclusione di Ferrante che carica il tiro deviato dagli avversari. Il corner è battuto corto, Crespi scarica su Ferro, Massil si fa trovare il fuorigioco e spreca una buona occasione.

10' - La squadra di casa non trova facilmente linee di passaggio. Il Cesena gioca compatto e si tiene stretto il vantaggio.

6' - Ripartenza del Cosenza con Maccari, il tiro è deviato. Corner per gli ospiti.

1' - Gol Cosenza. Bruttissimo errore di Ruggeri che si perde il pallone: dopo 40 secondi la Lazio subisce il gol di Maccari.

1' - Partiti! Primo pallone giocato dalìgli ospiti.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cosenza, gara valida per l'11ª giornata di ritorno del campionato di Primavera 2. I ragazzi di Calori, certi di dover affrontare i play off per centrare l'obiettivo promozione ospitano oggi il Cosenza con la consapevolezza di non poter più raggiungere il Cesena al primo posto a +7. La concentrazione quindi sarà tutta nel tenere il Frosinone il più lontano possibile, ora sotto di 3 punti con una gara da recuperare. Tante le assenze anche oggi tra i biancocelesti, ma la Lazio ha saputo spesso dimostrare che la mentalità giusta è l'elemento necessario che serve per portare a casa i 3 punti.