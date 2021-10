PRIMAVERA - Lazio, tris in Calabria! A segno Bertini, Mancino e Tare

Al Sant’Agata va in scena un match simile a quello visto in Coppa Italia contro la stessa formazione calabrese, ma stavolta il risultato è ancora più soddisfacente. Ad aprire le danze è il solito Bertini che al 24’ beffa un Ammirati che nulla può fare sul tiro del capitano biancoceleste. Nel secondo tempo ci pensa Mancino a firmare il raddoppio, sei minuti dopo Etienne Tare cala il tris e regala una vittoria meritatissima alla Lazio che mette le radici sulla vetta della classifica. Nella prossima giornata i ragazzi di Calori ospiteranno il Cesena per ribadire ancora che questa squadra può e deve tornare in Primavera 1.

Campionato Primavera 2 | 5ª giornata

Sabato 16 ottobre 2021, ore 11:00

Stadio C.S. Sant'Agata, Reggio Calabria

REGGINA (4-2-3-1): Ammirati; Foti, Bonsani, Vogliani, Musumeci (Rao); Kamberi, Spitale (Scolaro); Garau (Basile), Zucco (Khadim), Pagni (Rugnetta); Vendò A disp.: Tortorella, I. Pavia, Tersinio, L. Pavia, Diorum, Costantino, Carlucci All.: Francesco Ferrari

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri (Santovito), De Santis; Coulibaly (Muhammad), Bertini, Ferro; Shehu (Ferrante); Tare (Crespi), Mancino (Troise) A disp.: Di Fusco, Furlanetto, Pollini, Migliorati, Adjaoudi, Ferrante, Crespi All.: Alessandro Calori

Arbitro: Andrea Calzavara (sez. di Varese)

Assistenti: Allocco – Chichi

Ammoniti: Bongani (R), Crespi (L)

Espulsi: Vogliani (R)

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio. La Lazio porta a casa un'altra vittoria!

90' - Quattro minuti di recupero concessi. Reggina in dieci per l'espulsione di Vogliani.

89'- I ragazzi di Ferrari sembrano aver gettato la spugna. Lazio in totale controllo del match.

80' - Scolaro e Rugnetta al posto di Spitale e Pagni.

78' - Fuori Manicino e Coulibaly, dentro Troise e Muhammad.

73' - Continuano i cambi: fuori Musumeci, dentro Rao.

72' - Cambio anche per Calori: dentro Crespi, fuori Tare, dentro Ferrante, fuori Shehu.

63' - Guizzo di Pagni che si fa strada tra due avversari, cerca l'incrocio tra i pali ma viene fermato dalla grandissima parata di Moretti.

62' - Cambi per i calabresi: Fuori Zucco e Garau, dentro Khadim e Basile.

61' - TRIIISSSSSSSS! Buono schema su punizione, Etienne Tare raccoglie l'assist di Shehu e mette la firma sul terzo gol biancoceleste.

55' - RADDOPPIO LAZIOOOO! Mancino mira il secondo palo e spiazza Ammirati. Ottimo l'assist di Tare che serve perfettamente il compagno.

51' - Cambio precauzionale per Calori: fuori Ruggeri, dentro Santovito

47' - Brutto scontro di gioco tra due Garau e Ruggeri. Staff medici in campo

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - 1 minuto di recupero concesso dall'arbitro.

45' - Punizione per la Lazio: calcio di punizione affidato a Bertini, Ammirati manda il pallone in corner.

36' - Ripartenza in velocità della Lazio: stavolta è Floriani Mussolini che cerca di sorprendere Ammirati. Il tiro troppo centrale finisce nelle mani del portiere.

31' - I biancocelesti alzano i ritmi alla ricerca del secondo gol.

24' - GOOOOL LAZIOOOOOO! Bertini raccoglie il cross perfetto dalla sinistra di Shehu, il piattone del capitano lasciato solo in area sblocca il risultato.

20' - Occasionissima anche per i calabresi: il missile stavolta è di Musumeci, palla che sfiora la porta e salva la formazione capitolina.

18' - Seconda occasione per la Lazio: Bertini va col suo solito tiro a giro insidiosissimo, il tiro è poco potente. Facile la presa per Ammirati.

17' - Ripartenza Lazio, Manicino si invola verso l'area, Vogliani ferma tutto e subisce fallo.

7' - Match equilibrato al Sant'Agata.

4' - Occasionissima per Mancino! Ammirati forse beffato da una zolla, Vogliani in qualche modo allontana la sfera.

1' - Partiti! Primo possesso palla della Lazio.

PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Reggina - Lazio, match valido per la quinta giornata di campionati di Primavera 2. Per la seconda volta in stagione la squadra di Calori incontra la formazione calabrese, cercando la vittoria in trasferta e macinare i punti con l'obiettivo di tornare in Primavera 1.