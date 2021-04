PRIMAVERA - Lazio - Verona, un pass per la finale di Tim Cup: l'anteprima del match

In cerca di un pass per la finale. La Lazio Primavera affronta al Fersini in gara secca il Verona, squadra militante nel campionato Primavera 2, nella semifinale di Tim Cup Primavera. Un percorso difficile quello dei biancocelesti, partito col Cosenza nel primo turno eliminatorio, proseguito con Napoli, Atalanta e Inter. Imprese vere e proprie quelle dei capitolini, soprattutto le ultime due, con avversari sulla carta più forti. Quella ammirata in Coppa Italia è di sicuro un'altra Lazio rispetto a quella vista in campionato, capace di rifilare tre gol all'Atalanta e addirittura quattro all'Inter. L'occasione di centrare un traguardo impensabile a inizio stagione è quindi ghiotta, sognare non è più impossibile. Menichini dovrà fare a meno di Furlanetto, Adeagbo, Pino, Nasri e Cerbara, ma potrà contare sulla coppia Raul Moro-Castigliani, trascinatrice nelle ultime gare. Appuntamento alle ore 13.00.

Semifinale Primavera TIM Cup

Lazio - Verona

Mercoledì 14 aprile 2021, ore 13.00, Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-1-2) - G. Pereira; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Czyz, Bertini, A.Marino; Shehu; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Migliorati, Novella, Pica, T. Marino, Cesaroni, Campagna, Tare. All.: Menichini.

VERONA (4-2-1-3) - Aznar; Fornari, Ilie, Coppola, Bernardi; Terracciano, Squarzoni; Jocic; Elvius, Yeboah, Bertini. A disp. Ogliani, Bracelli, Calabrese, Agbugui, Diaby, Astrologo, Ferrarese, Pierobon, Turra, Bragantini, Cancellieri, Florio. All. Nicola Corrent.

Arbitro: Mario Cascone (sez. di Nocera Inferiore)

Assistenti: Federico Pragliola e Salvatore Emilio Buonocore