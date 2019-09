Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

RANKING UEFA CLUB - La Uefa ha stilato il nuovo ranking realitivo ai coefficenti per club. Nessuna sorpresa, vista la sosta per le nazionali, con il Real Madrid che rimane in prima posizione. Alle spalle delle merengues ci sono i cugini dell'Atletico e gli eterni rivali del Barcellona che completano un podio tutto spagnolo. A chiudere la top ten ci pensano Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, Psg, Liverpool, Arsenal e Manchester United. Per quello che riguarda la Lazio, i biancocelesti si attestano in 35esima posizione con 37 punti. Ricordiamo che il ranking viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2015/16 al 19/20, ndr). A pesare in casa biancoceleste è l'assenza dalle coppe del 2016/17 altrimenti le aquile sarebbero tranquillamente state nella top 30. Tuttavia i biancocelesti sono il quarto club italiano in classifica dietro alla Juventus (5a), Roma (15a) e Napoli (20o). La classifica dipende esclusivamente dai risultati, quindi, Lulic e compagni sono chiamati a fare bene nella prossima Europa League e consentire così al club capitolino di scalare posizioni. Avere un ottimo ranking permette di partire nelle fasce migliori nei sorteggi di Champions ed Europa League e consente, così, di evitare qualche avversario pericoloso già nel primo girone eliminatorio.

