RITIRO LAZIO GIORNO 7 - Ultimo allenamento, Inzaghi carica la squadra. Partenza nel pomeriggio

FINE SEDUTA MATTUTINA - Con una seduta intensa e molto tattica finisce il ritiro della Lazio a Marienfeld. Piccolo riscaldamento atletico, poi ecco il pallone. Inzaghi carica la squadra, vuole mantenere alta la concentrazione in vista della partita di domani sera contro il Celta Vigo. Non vuole perdere, come sempre. Sarebbe un peccato chiudere con una sconfitta l’ottimo precampionato della squadra. Prove tattiche in campo, domani ci sono pochi dubbi sugli undici titolari (3-5-2). Strakosha è arruolabile, ci sarà lui in porta. Poi Vavro, Acerbi e Radu in difesa. Centrocampo con Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto e Jony. In attacco Immobile e Correa. Pranzo in albergo poi la partenza alla volta della Spagna.

AGGIORNAMENTO ORE 11 - Inzaghi spreme la squadra, adesso partita a metà campo. Lukaku corre intorno al campo, Marusic e Luiz Felipe fanno stretching dopo un lavoro atletico blando. Non si sono visti Lulic e Milinkovic-Savic.

AGGIORNAMENTO ORE 10.18 - Torello con tutta la squadra, poi lavoro atletico con Ripert. Corsa e allunghi. Poi prove tattiche in vista della partita di domani. Inzaghi pensa all'undici titolare: Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony. Davanti Immobile, Correa.

MARIENFELD - Ultimo allenamento in Germania, la Lazio è pronta a chiudere il secondo ritiro estivo. La squadra scende in campo per le ore 10 iniziando con un lavoro atletico di riscaldamento. Prima dell'inizio, Simone Inzaghi ha caricato la squadra in vista della sfida al Celta Vigo. Il tecnico vuole concentrazione e grinta. I portieri lavorano a parte. Assenti gli infortunati Lukaku, Marusic, Lulic e Milinkovic. Luiz Felipe a parte con il pallone.