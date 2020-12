RIVI LA DIRETTA - Lazio - Napoli, Inzaghi sul rinnovo: "Prima il Milan, poi l'incontro con Lotito"

Una prestazione convincente quella della Lazio che all’Olimpico batte il Napoli di Gattuso 2-0. 3 punti fondamentali per la squadra di Inzaghi che sale a -2 dai partenopei e tiene il passo delle prime della classe. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa al termine dell’incontro.

Migliore Lazio della stagione?

"Sì, in campionato sicuramente. Quella di oggi e quella con il Borussia Dortmund sono le migliori, loro e il Napoli due grandi squadre."

La differenza la fa la fame?

"Sicuramente ha una grande importanza. Giocando ogni due giorni e mezzo il calcio è cambiato e quindi bisogna avere le motivazioni giuste sennò fai fatica con qualsiasi avversario."

L'abbraccio con Luis Alberto chiude un periodo sofferto?

"Sì, con i miei ragazzi ho un grandissimo rapporto, mi hanno dato tantissimo. Siamo in un momento in cui in campionato siamo in ritardo ma sappiamo che abbiamo tutto il tempo per risalire in classifica."

Rinnovo di contratto?

"Sono diventate voci, ieri mattina abbiamo avuto un incontro molto tranquillo in cui abbiamo condiviso tante cose. Dopo il Bruges il presidente era molto soddisfatto, oggi ha parlato con la squadra dicendo che non era contento e che dovevamo fare di più. Per il rinnovo ora finiamo l'ultima partita nel migliore dei modi, poi avremo tempo per parlarne con più convinzione."