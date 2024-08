RIVIVI DIRETTA - Frosinone - Lazio 0-2, triplice fischio: la decidono Zaccagni e Vecino

Amichevole

Sabato 3 agosto 2024, ore 20:45

Stadio Benito Stirpe, Frosinone

FROSINONE - LAZIO 0-1: 65' Zaccagni (L), 90'+3' Vecino (L)

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Oyono (85' Buabre) , Cittadini (67' Bracaglia), Monterisi, Marchizza; Gelli, Brescianini (45' Begic/ 55' Garritano); Ghedjemis, Distefano (45' Ambrosino), Kvernadze (45' Cichella); Cuni (85' Sene). A disp.: Frattali, Vural, Zaknic, Cangianiello, Haoudi, Bouabre. All.: Vivarini

LAZIO (4-2-3-1): Provedel (70' Mandas); Lazzari (70' Hysaj), Casale (45' Romagnoli), Patric (86' Ruggeri), Pellegrini (45' Marusic); Cataldi (45' Vecino), Guendouzi (45' Rovella); Tchaouna (60' Isaksen), Dele-Bashiru (45' Castellanos), Zaccagni (70' Akpa Akpro); Noslin (60' Pedro). A disp.: Furlanetto, Ruggeri, Isaksen All.: Baroni.

Arbitro: Di Marco (sez. Ciampino); Assistenti: Dei Giudici - Fontemurato

Ammoniti: 47' Kvernadze (F), 47' Guendouzi (L)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: termina qui l'amichevole!

90'+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Vecino trova il gol del raddoppio sfruttando l'ultimo corner della partira. Dalla bandierina va Rovella che crossa nella mischia, il numero cinque biancoceleste salta e anticipa gli avversari mettendola in rete.

86' Cambia anche la Lazio: Patric che lascia il posto a Ruggeri

85' Sostituzione per i ciociari: dentro Buabre e Sene al posto di Cuni e Oyono.

80' Rischia la Lazio. Incomprensione tra Marusic e Mandas, il Frosinone ne approfitta con l'inserimento di Oyono che però non riesce a sfruttare l'occasione.

76' Altro cambio per il Frosinone: entrano Frattali Zaknic, Vural e Haoudi.

70' Triplo cambio per Baroni, escono: Provedel, Zaccagni, Lazzari; entrano: Mandas, Akpa Akpro, Hysaj.

67' Sostituzione per il Frosinone: esce Cittadini, entra Bracaglia.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio grazie alla rete di Zaccagni. Inserimento di Pedro, serve poi il numero dieci che la piazza col destro in diagonale alle spalle di Cerofolini.

63' Frosinone vicino al vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Monterisi calcia la conclusione, ma Provedel la blocca.

60' Doppio cambio in casa Lazio: dentro Isaksen e Pedro, fuori Noslin e Tchaouna

55' Dura pochissimo la sfida di Begic, subentrato alla ripresa, al suo posto entra Garritano.

47' Subito una grande occasione per la Lazio in contropiede: Castellanos per Rovella che crossa in area per Noslin, ma non arriva in tempo e la palla non finisce in rete.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo

45' Cambia anche Vivarini, escono: Brescianini, Kvernadze e Distefano; entrano Begic, Cichella e Ambrosino

45' Sostituzione in casa Lazio, escono: Pellegrini, Dele-Bashiru, Guendouzi, Casale, Cataldi; entrano: Marusic, Romagnoli, Rovella, Vecino, Castellanos

PRIMO TEMPO

48' Termina il primo tempo con calciatori e staff che si chiariscono, gli animi sono tutt'altro che sereni.

47' Il numero 17 del Frosinone viene poi ammonito, graziato dall'arbitro che gli risparmia un rosso diretto.

46' Intervento durissimo di Kvernadze, dritto sulla caviglia di Zaccagni. Scoppia la rissa in campo.

42' Riprende il gioco dopo qualche minuto di tensione. La Lazio riesce a guadagnare un angolo, ma dalla bandierina non trova la rete che sblocca il match.

39' Protesta la Lazio con l'arbitro per una trattenuta evidente su Lazzari. Scintille in mezzo al campo soprattutto tra Gelli e Guendouzi.

37' Zaccagni resta a terra dopo uno scontro con un avversario, entra in campo lo staff medico biancoceleste. Dopo poco però, il numero dieci si rialza.

34' Oyono commette fallo su Zaccagni. Patric batte la punizione, palla lunga che viene allontanata da Monterisi.

31' Angolo per la Lazio, Zaccagni alla battuta chiama lo schema e calcia sul primo palo. Palla che filtra, Pellegrini si coordina ma la mette sopra la traversa.

30' Noslin sempre in agguato, ma Cerofolini gli nega ancora il gol del vantaggio.

28' Riprende la gara con un calcio di punizione in favore del Frosinone. Gelli alla battuta, crossa in area ma la palla viene allontanata.

25' Cooling break per le squadre, nonostante la pioggia la temperatura in campo è comunque calda, che ne approfittano per confrontarsi con i rispettivi allenatori.

24' Cuni prova la conclusione, ma non preoccupa minimanete Provedel.

22' Dele-Bashiru in area di rigore, tenta il cross ma viene bloccato da un avversario.

20' Questa volta è Zaccagni a commettere fallo, il Frosinone guadagna una punizione. Sugli sviluppi dell'azione, Marchizza cerca di sorprendere Provedel ma non ci riesce.

19' Noslin atterrato, ma non c'è fallo per l'arbitro che fa proseguire il gioco.

18' Occasione sprecata per i biancocelesti! Guendouzi per Zaccagni, si fa vedere anche Noslin che calcia sul secondo palo ma non trova lo specchio della porta.

15' Punizione per il Frosinone, assegnata dall'arbitro dopo un fallo commesso da Dele-Bashiru.

12' Zaccagni pericolo col destro in area di rigore, ma Cerofolini fa sua la sfera.

10' Cataldi ruba il pallone a Oyono, c'è Lazzari che supera anche Brescianini. In area di rigore si fa vedere Dele-Bashiru che calcia, ma non trova il gol del vantaggio.

9' Tcaouna punta Gelli, arriva in supporto anche Noslin che cerca la conclusione ma anche stavolta non trova lo specchio della porta.

6' Assist di Zaccagni per Noslin in area di rigore, ma Cittadini ostacola l'azione.

5' Dalla bandierina Zaccagni, pallone sul primo palo che viene allontanato. Prima Cataldi e poi Casale cercano la conclusione, ma non trovano la porta.

4' Aggressiva e pericolosa la Lazio prima con Noslin e poi con Tchaouna, quest'ultimo guadagna un corner

3' Calcio di punizione per la Lazio, assegnato dal fischietto per un fallo di Marchizza su Tchaouna.

1' Fischia l'arbitro: inizia l'amichevole con la Lazio che gioca il primo pallone!

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Terminato il riscaldamento, le squadre sono ritornate negli spogliatoi in attesa del calcio d'inizio del match che si giocherà sotto la pioggia.

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Lazio, quinta amichevole per i biancocelesti in questa pre-season. Appuntamento col calcio d’inizio alle 20:45 dal Benito Stirpe.

