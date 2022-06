RIVIVI DIRETTA - Italia - Argentina 0-3: Messi e Di Maria scatenati, gli azzurri subiscono il tris

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Coppa dei Campioni CONMEBOL - UEFA

Stadio di Wembley, ore 20.45

Italia - Argentina 0-1 (29' Lautaro, 45'+1' Di Maria)

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (45' Lazzari), Emerson (77' Bastoni); Barella, Jorginho, Pessina (62' Spinazzola); Bernardeschi (45' Locatelli), Belotti (45' Scamacca), Raspadori. Ct. Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Romero (85' Pezzella), Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodriguez, Lo Celso (90' Dybala); Messi, Lautaro Martínez (85' Alvarez), Di Maria (90' Gonzalez). Ct. Scaloni.

Ammoniti: 22' Otamendi (A), 39' Bonucci (I), 70' Di Lorenzo (I), 77' Barella (I)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce Italia - Argentina.

90'+4' L'ultima firma è del neo-entrato Dybala. Fa tutto Messi, che poi chiama in causa il compagno di squadra che beffa Donnarumma.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

90' Entrano Nico Gonzalez e Dybala, escono Di Maria e Lo Celso.

90' Barella per Spinazzola che va sul fondo e mette la palla in mezzo all'area, ma era in posizione di fuorigioco. Riparte l'Argentina.

86' Il neo-entrato Alvarez tenta di sorprendere Donnarumma fuori dai pali, ma il portiere non si lascia beffare.

85' Doppio cambio per l'Argentina: fuori Romero e Lautaro, dentro Pezzella e Alvarez.

79' Di Lorenzo, già ammonito, usa le maniere forti nei confronti di Lautaro: il colpo è duro e alla tempia. L'arbitro lo "grazia".

78' L'Italia si fa vedere dalle parti di Martinez con Scamacca, servito da Barella. L'attaccante calcia fuori ma comunque era in posizione di off-side.

77' Cartellino giallo all'indirizzo di Barella per il fallo su Di Maria. Il centrocampista dell'Inter chiede immediatamente scusa ma l'arbitro non cambia idea.

77' Cambio anche per l'Italia: fuori Emerson, dentro Bastoni.

75' Cambio per l'Argentina: fuori De Paul, entra Palacios.

74' Va Messi, la palla si perde alta sopra la traversa.

70' Si riscaldano gli animi dopo l'entrata dura di Di Lorenzo su Messi. Calcio di punizione per l'Argentina e ammonizione per il calciatore del Napoli.

69' Messi scatenato! Prima è provvidenziale la parata di Donnarumma, poi viene fermato in area da Locatelli.

67' Messi inarrestabile! L'argentino conclude direttamente in porta, c'arriva Donnarumma.

66' Jorginho si fa rubare la palla da Messi, che si rende protagonista di una ripartenza da brividi. Bravo Donnarumma a mettere in corner.

64' Lo Celso manca una clamorosa opportunità a porta vuota, servito ancora da Messi.

62' Cambio per Mancini: esce Pessina, entra dopo mesi d'assenza Spinazzola.

62' Messi dalla bandierina, Di Maria calcia al volo: Donnarumma interviene senza riuscire a trattenere la palla!

61' De Paul all'interno per Lautaro, che manca il pallone. Tuttavia, sarà nuovamente calcio d'angolo per l'Argentina.

60' Provvidenziale la parata di Donnarumma sul tiro a giro di Di Maria! L'azione personale che porta alla conclusione è una gioia per gli occhi!

59' Locatelli per Scamacca all'interno dell'area, la deviazione fa sì che la palla si alzi. Blocca Martinez.

56' Donnarumma evita un clamoroso autogol! Il retropassaggio era quello di Bonucci!

55' Errore in fase difensiva dell'Argentina, prova Scamacca ad approfittarne. Provvidenziale il recupero di Otamendi.

54' Bruttissimo passaggio di Bonucci, che manda la palla direttamente in out. L'Argentina si riconquista il pallino del gioco.

52' Cross di Lazzari, ma è troppo basso e De Paul interviene di petto. L'argentino, colpito duro da Barella, rimane qualche secondo a terra dolorante. Poi si rialza senza ulteriori problemi.

50' Doppia finta di Lazzari che, prima di crossare, perde la palla per la pressione di Tagliafico.

47' Triangolo tra Raspadori ed Emerson, che finisce a terra. L'arbitro dice che si può proseguire.

45' Fischio dell'arbitro: iniza il secondo tempo di Italia - Argentina.

45' Triplo cambio per l'Italia: entrano Lazzari, Scamacca e Locatelli, escono Chiellini, Belotti e Bernardeschi.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce la prima frazione di gioco.

45'+1' Lautaro va via a Bonucci e lancia Di Maria, a cui non resta altro che consegnare la palla in rete con lo scavetto. L'Argentina raddoppia.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

44' Pessina per Barella che manca un controllo e perde palla. L'Italia, tuttavia, rimane in possesso.

39' Fallo scomposto di Bonucci su Messi, e cartellino giallo estratto ai danni del difendore della Nazionale.

38' Cross di Emerson all'interno dell'area dove c'è Belotti. L'attaccante del Torino non riesce ad arrivarci di testa, la palla si perde in out.

34' Lautaro si lascia cadere dopo il tocco di Jorginho. L'arbitro concede il calcio di punizione all'Italia.

29' Argentina in vantaggio con Lautaro, servito da Messi che mette al centro una palla che il nerazzurro deve solo mettere in rete. L'Italia si lamenta per un fallo precedente di Bernardeschi.

28' Ci prova ancora Messi con l'Argentina che si rende pericolosa. Bravo Donnarumma a non farsi trovare impreparato sulla conclusione della "Pulce".

27' Su una buona azione dell'Argentina, è provvidenziale il colpo di Chiellini. Brutto fallo di Lautaro su Barella, che rimane a terra per qualche secondo per poi rialzarsi e proseguire la gara.

26' Messi prova con il sinistro, c'arriva Bonucci mettendo il pallone in angolo. Corner per l'Argentina.

24' Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva il colpo di testa ad allontanare di Romero.

24' Batte Raspadori, mura la barriera dell'Argentina. Ci riprova il calciatore del Sassuolo, guadagnando un corner.

22' Emerson Palmieri travolto da Otamendi al limite dell'area di rigore: calcio di punizione e ammonizione per l'argentino.

20' Verticalizzazione di Bonucci all'indirizzo di Bernardeschi che crossa in area dove c'è Belotti. L'attaccante viene anticipato da Romero.

19' Pessina per Bernardeschi, ma l'ultimo tocco è di Lo Celso. Riparte l'Italia.

17' Messi in verticale per Tagliafico, capisce tutto Bernardeschi che poi si conquista un calcio di punizione, subendo fallo da Lautaro.

16' Rimane a terra Lautaro, furioso nei confronti dell'arbitro. Il direttore di gara non ferma il gioco e fa proseguire, invitando l'argentino a rialzarsi.

15' De Paul crossa all'indirizzo di Lautaro: chiude bene Di Lorenzo, allontanando il pericolo.

12' Jorginho lancia Raspadori che, spalle alle porta, si rigira e calcia di prima intenzione. La conclusione è troppo centrale, Martinez non ha problemi.

11' Messi scambia con Lautaro al limite dell'area di rigore: brava la retroguardia dell'Italia a fermare i due attaccanti e a ripartire.

10' Gran palla di Di Lorenzo per Pessina, c'è la chiusura ancora di Otamendi.

8' Intervento in anticipo di Bernardeschi, che recupera una buona palla in un punto interessante del campo. L'esterno viene fermato da Otamendi.

7' Calcio di punizione per l'Argentina. Va Messi, ribatte la barriera azzurra.

5' Messi tenta di giocare sullo stretto, poi finisce a terra. L'arbitro fischia e concede il calcio di punizione all'Argentina. Veementi le proteste di Jorginho al direttore di gara per un intervento precedente su Belotti.

2' Esagera De Paul, che tenta la conclusione dalla lunghissima distanza, sperando di poter beffare Donnarumma. Il portiere della Nazionale blocca senza problemi.

2' L'Italia si fa vedere con Emerson Palmieri, che corre sulla fascia: lo ferma Di Maria.

1' Fischia l'arbitro: inizia ora Italia - Argentina!

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Prima del momento degli inni nazionali, Giorgio Chiellini, alla sua ultima gara in azzurro, ha ricevuto un premio dal presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Italia e Argentina sono pronte a dare spettacolo in quel di Wembley, sede della Finalissima tra i campioni d'Europa e del Sudamerica in carica. Una sfida suggestiva, sorta nell'ambito della collaborazione tra Uefa e Conmebol. Per i ragazzi di Mancini si tratta del primo dei cinque impegni che li attendono nel mese di giugno: tra tre giorni ci sarà l'esordio nel girone di Nations League contro la Germania, da affrontare poi in trasferta il 14. Nel mezzo la gara casalinga con l'Ungheria e quella esterna con l'Inghilterra. Nel frattempo, l'arbitro fischierà alle 20.45 per dar inizio al match che decreterà la "regina dei due mondi".

