RIVIVI DIRETTA - Italia - Repubblica Ceca 4-0: Immobile gol e assist, che sintonia con Insigne!

ITALIA - REPUBBLICA CECA 4-0 (23' Immobile, 42' Barella, 65' Insigne, 73' Berardi)

Le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini (62' Acerbi), Spinazzola (62' Emerson); Barella, Jorginho (62' Cristante), Locatelli; Berardi (77' Chiesa), Immobile (77' Raspadori), Insigne. All. Mancini

REPUBBLICA CECA (4-1-4-1):Pavlenka; Coufal, Brabec, Celutska (45' Dima), Boril; Kral; Masopust (61' Sevcik), Darida (80' Sadilek), Barak (45' Soucek), Jankto (61' Vydra); Krmencik (45' Schick). All. Silhavy

SECONDO TEMPO

90'+2' Triplice fischio, finisce il match!

90'+2' Raspadori, servito da Chiesa, si propone con coraggio in avanti. Poi, serve Barella ma il nerazzurro è in posizione di off-side.

90' Come a fine primo tempo saranno due i minuti di recupero: si giocherà fino al 92'.

89' Intervento duro ai danni di Barella che rimane a terra dolorante.

86' Nuova sostituzione per l'Italia di Mancini: esce Florenzi, entra Toloi.

83' Resta a terra qualche secondo Locatelli dopo l'intervento di Soucek ai suoi danni.

80' Ultima sostituzione per la Repubblica Ceca: esce Darida, entra Sadilek.

78' Insigne per Emerson, ma il passaggio è leggermente corto e il calciatore del Chelsea viene anticipato.

77' Esce Berardi, entra Chiesa. Immobile lascia spazio a Raspadori, che fa il suo esordio con la maglia della Nazionale!

76' Altro cooling break, pronti altri cambi per Roberto Mancini.

73' GOOOOOOOOOL! È una super-Italia! Insigne a campo aperto serve magistralmente Berardi, che con freddezza buca il portiere della Repubblica Ceca.

72' A terra Immobile dopo l'intervento di Brabec: l'arbitro concede il calcio di punizione all'Italia.

71' Tiene palla l'Italia, che fa correre gli avversari.

65' GOOOOOOOOL! L'Italia va sul 3-0 con Insigne. Splendida combinazione tra l'attaccante del Napoli e Ciro Immobile, che lo serve magistralmente.

62' Escono Jorginho, Spinazzola, Chiellini: entrano Cristante, Emerson e Acerbi.

61' Esce Jankto ed entra Vydra; fa ingresso in campo Sevcik al posto di Masopust.

60' Gran palla di Insigne per Immobile che scatta sul filo del fuorigioco. Esce bene il portiere.

58' Calcio d'angolo per l'Italia: batte Florenzi per Chiellini. La palla va di pochissimo al lato della porta.

54' Dagli sviluppi del corner, Insigne si coordina e tenta la conclusione, ma non inquadra lo specchio della porta.

53' Berardi in velocità per Florenzi: s'immola il difensore della Repubblica Ceca che mette la palla in calcio d'angolo.

51' Batte Berardi che conclude direttamente in porta, il portiere mette la palla in corner.

50' Fallo ai danni di Locatelli. L'arbitro opta per il calcio di punizione in favore dell'Italia.

48' Spinazzola crossa ma viene intercettato da Coufal: calcio d'angolo per l'Italia.

45' Si riparte con il secondo tempo del match. Per la Repubblica Ceca escono Barak, Celutzska e Krmencik, entrano Soucek, Dima e Schick.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Italia - Repubblica Ceca.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

45' Berardi in mezzo a cercare Immobile, ma il passaggio è impreciso. Tenta di rimediare e fa fallo a Boril.

42' GOOOOOOOOOOOOL! La doppietta viene siglata da Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter tira da fuori area ma scivola al momento della conclusione: c'è la deviazione di Boril, la palla va in rete.

39' Occasione per l'Italia, con Insigne che penetra pericolosamente in area di rigore. La palla finisce sul lato della rete, riparte la Repubblica Ceca.

37' Il cross viene intercettato da Spinazzola che chiama in causa Donnarumma. Il portiere del Milan predica calma e fa ripartire i suoi.

35' Batte Berardi, ma il colpo di testa di Chiellini non è pericoloso per il portiere della Repubblica Ceca.

34' Insigne per Berardi che tenta il cross all'indirizzo di Immobile. Gli avversari mettono la palla in corner.

32' Gioco pericoloso di Immobile ai danni di Jankto. Calcio di punizione in favore della Repubblica Ceca, ma il gioco viene fermato per il cooling break.

29' Insigne va a cercare dalla parte opposta Berardi, ma il pallone è poco preciso e si perde in out.

27' Traversone di Barella per Immobile che, in tuffo, non trova lo specchio della porta.

26' Immobile vede Insigne tutto solo e tenta di metterlo in movimento: ma l'attaccante non è preciso e la palla arriva a Coufal.

23' GOOOOOOOOOOL! Ciro Immobile porta in vantaggio l'Italia! Insigne serve Barella in area di rigore ma la palla finisce dalle parti del bomber della Lazio che cerca il primo palo e trova la deviazione di un avversario.

20' Dopo qualche minuto di apprensione, Bonucci rientra in campo. Acerbi si era già tolto la tuta per fare il proprio ingresso in campo.

18' Problema a un ginocchio per Bonucci che rimane dolorante a terra dopo il duello con Krmencik.

16' Krmencik tenta di sorprendere Donnarumma, fuori dai pali, con una conclusione dalla lunghissima distanza.

15' Cross di Barak tagliente in area di rigore, Spinazzola chiude bene la diagonale difensiva ed evita che Masopust possa arpionare la palla.

14' Buona combinazione tra Immobile e Berardi, ma l'attaccante del Sassuolo è in posizione di off-side.

13' Rimessa laterale per la Repubblica Ceca: Boril mette un'ottima palla in area di rigore, esce Donnarumma.

10' Problema per Giorgio Chiellini che perde sangue dal naso: il difensore deve uscire dal campo per farsi medicare.

9' Immobile, servito da Insigne, tenta la conclusione di sinistro. La palla si perde alta sopra la traversa.

8' Insigne cerca l'inserimento di Immobile, ma il pallone viene intercettato dalla retroguardia ceca.

6' Florenzi chiude bene la diagonale difensiva ed evita che l'attaccante della Repubblica Ceca concluda dall'interno dell'area di rigore. Palla in calcio d'angolo.

5' Barella mette male il piede e rimane per qualche secondo a terra dolorante. In campo non entra lo staff medico: il centrocampista dell'Inter può proseguire la sfida.

4' Bonucci in verticale va alla ricerca di Immobile. Bravo Brabec a intercettare, ma c'è un fallo di mano: riparte l'Italia.

3' Il cross di Jankto attraversa tutta l'area di rigore: controlla Spinazzola sulla parte opposta.

1' Fischio dell'arbitro, inizia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - È quasi tutto pronto per il fischio d'inizio di Italia-Repubblica Ceca, ultimai test amichevole per gli Azzurri prima dell'inizio dei campionato Europeo. Il match inizierà alle 20:45 direttamente dallo Stadio Dall'Ara di Bologna. Queste le scelte dei due allenatori con Mancini che lancia dal primo minuto Immobile al centro dell'attacco. Solo panchina per Acerbi.