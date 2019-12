RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Lulic: "Sappiamo di poter battere la Juventus" - VD

Juventus - Lazio è alle porte. In conferenza stampa al fianco del mister Simone Inzaghi si è presentato capitan Lulic, che ha parlato della finale di domani.

Hai giocato tante partite importanti, come collochi questa finale in ordine di importanza?

Abbiamo giocato tante finali e ci giochiamo anche questa. Vogliamo vincere e rendere famosa la Lazio in un paese bellissimo. Per noi è un piacere, ce la possiamo giocare contro tutti e domani scenderemo in campo con il massimo impegno.

Hai seguito tutto il percorso della Lazio, adesso avete avuto la continuità che è mancata in passato. Si percepisce nella squadra il cambiamento.

Nelle ultime partite abbiamo giocato bene, credendoci fino alla fine. Contro il Cagliari abbiamo dimostrato di essere una squadra forte che ci crede fino all'ultimo secondo. Più vinci, più ci credi, poi i risultati creano una mentalità vincente.

Pjanic contro Milinkovic e Luis Alberto, cosa si deve fare per vincere?

Pjanic è uno dei giocatori più forti, ma la Juventus ne ha tanti di campioni. La partita è molto difficile da affrontare, ma noi abbiamo dimostrato negli ultimi anni e nell'ultima partita di poter giocare e battere la Juventus. Poi domani in campo si vedrà chi avrà più voglia di vincere la coppa.

Vincerla potrebbe dare ulteriori convinzioni per sognare qualcosa di più grande? Vi sentite alla pari?

In una partita secca può succedere di tutto. Giocarla adesso o due mesi fa non avrebbe cambiato nulla. Vincerla sarebbe chiudere un anno perfetto e vogliamo allungare la nostra serie di vittorie.

Che obiettivo ha la Lazio nel lungo periodo?

Al momento ci sentiamo forti, adesso è il momento che conta. Se scendiamo con la consapevolezza delle ultime partite potremo dire la nostra anche domani. Sul futuro potrò rispondere più avanti.

L'uscita dall'Europa League può farvi concentrare meglio in campionato?

A noi dispiace essere usciti, volevamo rimanere in Europa. Guardando i risultati e come abbiamo perso non meritavamo di uscire. Ormai è successo e dobbiamo concentrarci su campionato e Coppa Italia.

Questa è la tua prima finale fuori dall'Italia, che significherebbe per te una vittoria?

Arrivare in un paese bellissimo come questo è un piacere, rappresentare la Lazio in questo stadio. Siamo qui per giocarci questa finale e sarebbe fantastico chiudere l'anno con la vittoria di una coppa.

Al termine della conferenza stampa, il capitano biancoceleste ha presentato ai microfoni di Rai Sport la sfida di domani contro la Juventus: "Abbiamo battuto la Juventus due settimane fa, però domani sarà sicuramente un'altra partita: ci giochiamo un trofeo molto importante per noi e quindi sarà una partita secca in cui può succedere di tutto. Giocare qua (a Riyad, ndr) è un piacere per tutti noi, per cui cercheremo di dare il massimo come abbiamo fatto due settimane fa in campionato".

Lulic ha parlato anche ai microfoni ufficiali della società biancoceleste: "Sarà una bella partita, ci piace giocare le finali. La Juventus è forte, noi l'abbiamo preparata bene e vogliamo fare un'ottima partita. Sarebbe bello chiudere il 2019 con un altro trofeo. In una finale può succedere di tutto. In campionato abbiamo dimostrato di poter battere i bianconeri ma domani ci sarà in palio un trofeo quindi sarà un'altra partita".

