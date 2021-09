RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Sarri in conferenza stampa: "Non abbiamo fatto la gara che avevamo preparato"

Prima sconfitta stagionale per la Lazio si mister Sarri. Il Milan di Pioli si è infatti imposto per 2-0 con le reti di Ibrahimovic e Leao. Al termine della gara il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

MATCH - "Cosa non è andato? Quasi tutto, maggioramente il fatto che abbiamo fatto una gara diversa da quella che avevamo preparato. Merito del Milan ma anche demerito nostro che non siamo riusciti a fare una gara in linea con quella che è la nostra mentalità. Siamo stati attendisti e lo abbiamo pagato. Quello che mi dispiace è che potevamo pagarla lo stesso ma giocando il nostro calcio, questo mi dispiace molto più della sconfitta. Siamo una squadra in costruzione a questo si è aggiunta la pausa delle Nazionali e l’abbiamo pagata”.

PRESSIONE SU LUIS ALBERTO E MILINKOVIC - "L’abbiamo sofferta perché abbiamo fatto poco momvimento senza palla è chiaro che così facendo il livello di aggressività è più efficace. La soluzione? Forse cambiarli tutti e 11 ma penso sarebbe finita allo stesso modo. E’ un problema che dobbiamo valutare ma il Milan era più brillante di noi anche dal punto di vista fisico. Pensare che un giocatore o due diversi potessero ribaltare la partita è utopia pura”.

EUROPA LEAGUE - “Contro il Galatasaray sarà un' altra gara tosta difficile. E' una squadra che ha volari tecnici di alto livello. Il primo passo che dobbiamo fare è quello di fare la gara che abbiamo preparato in allenamento sperando che sia sufficiente per arrivare al risultato".

