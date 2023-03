RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "La vittoria di Napoli è un pericolo, attenti all'AZ!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro l'AZ Alkmaar, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani all'Olimpico. Rivivi la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

La vittoria di Napoli dà più convinzione?

"La vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 al Milan abbiamo fatto due sconfitte e due pareggi. Il che vuol dire che siamo andati in appagamento e abbiamo pagato a livello motivazionale. Gli errori non si devono ripetere e quindi vediamo se stavolta riusciamo ad avere una gestione di un risultato importante diversa dal passato."

Cos'è cambiato a livello di organizzazione difensiva?

"L'apporto difensivo di tutta la squadra è di un livello superiore rispetto allo scorso anno. E in più la linea difensiva mi sembra che sia costretta a meno letture rispetto a quello che era costretto l'anno scorso e deve coprire meno spazi rispetto a quello che succedeva l'anno anno. È una crescita di squadra non di singolo difensori".

Infortunio Immobile?

"Non so più di tanto. Ho parlato col dottore per telefono: l'esame strumentale ha rivelato un problema muscolare, non sembra di grandissima entità. Oggi parleremo nei dettagli di tempi di recupero e di tutto il resto".

Mourinho ha detto che il livello della Conference di quest'anno sia superiore a quella dello scorso anno.

"Rispetto il punto di vista di Mourinho anche se non lo condivido".

I pericoli della partita di domani?

"Affrontiamo una squadra che sta facendo un campionato di altissimo livello. Se dall'urna ti esce l'Ajax per blasone la ritieni una partita difficile, se esce l'AZ per superficialità non la ritieni una partita difficile. Ma mi sembra sia a un solo punto di distanza. È una squadra forte, mi sembra che sia una squadra dinamica, di grande intensità, con delle punte di qualità anche dal punto di vista tecnico. Le problematiche quindi sono anche di carattere materiale".

Su Felipe Anderson e Cancellieri?

"In allenamento Cancellieri continua a provare da attaccante oltre che da esterno. Felipe in questo momento non può essere stanco, non c'è soluzione".

Spiegazione infortunio Immobile?

"Dall'infortunio dello scorso anno alla caviglia non è mai stato benissimo. Anche venerdì lui ha giocato con un antidolorifico ma per la caviglia. Io penso che questo gli crei degli squilibri e che dopo sei o sette partite paga".

Rendimento in coppa?

"Io penso che in coppa abbiamo fatto i 60 minuti più belli di queste due stagioni: la partita in casa del Feyenoord per 60 minuti è stata la massima espressione di questa squadra".

Differenza tra la squalifica di Mourinho e la squalifica che le venne inflitta lo scorso anno a lei dopo il Milan. Perché questa disparità di trattamento?

"Sospensione della squalifica alla carriera, penso sia questo".

Come sta Casale?

"Ha fatto degli accertamenti strumentali stamattina, sembra che siano negativi. Ha solo questo problema di una grande contusione sulla rotula, che gli si gonfia durante l'allenamento. Ma il ginocchio è solido e oggi dall'allenamento si capirà se potrà giocare o no".

Livello del campionato olandese e cambi per domani?

"Domani facciamo la 15esima partita in 61 giorni. Sapevamo che il Mondiale sarebbe stata una tragedia per tutto il resto del mondo. Vediamo in quanti domani saranno in grado di giocare e quanti ne dovremo cambiare. Dovremo andare avanti partita per partita senza fare grandi programmazioni, che ti possono saltare per aria con squalifiche e infortuni. La differenza con l'Olanda non è tanta, gli manca una squadra che abbia la forza del Napoli, però penso che per il resto siano campionati più o meno equivalenti".

Sul calcio olandese...

"Hanno squadre di bella intensità, anche con buona tecnica. Solitamente hanno attaccanti esterni di buon livello. L'unica cosa che non mi piace del calcio olandese è la tifoseria del Feyenoord."