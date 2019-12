RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, si svuota il Fersini: resta l'amore dei tifosi - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 16:25 - Un diplomatico 1-1 chiude la partitella tra le due "Lazio", giusto in tempo per chiudere questa bellissima giornata con un giro di campo e raccogliere l'acclamazione dei tifosi. Gli spalti si svuotano, così come Formello. Resta solo l'amore del popolo laziale in un pomeriggio di festa.

AGGIORNAMENTO ORE 16:10 - Sulla tribuna del Fersini si notano anche Jessica e Patricia, mogli rispettivamente di Immobile e Luis Alberto. Intanto non mancano i cori soprattutto per Inzaghi, Leiva, Caicedo e, appunto, Immobile e Luis Alberto.

AGGIORNAMENTO ORE 16:05 - Partitella a metà campo per la Lazio, divisa così in due schieramenti: Celesti (Guerrieri; Patric, Acerbi, Radu;

Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Lulic; Correa, Adekanye) e Verdi (Proto; Luiz Felipe, Silva, Bastos; Marusic, A.Anderson, Leiva, Luis Alberto, Jony.

Caicedo, Immobile).

AGGIORNAMENTO 15:30 - La squadra è in campo accolta da applausi e cori dei tifosi. La seduta di allenamento è scattata in ritardo (era prevista per le 15) a causa del grande traffico che ha bloccato i giocatori per strada. Il numero sui tifosi dovrebbe aggirarsi intorno alle 12.000 presenze.

AGGIORNAMENTO ORE 15:25 - Inizia l'allenamento. Ecco i portieri che cominciano il classico riscaldamento sotto gli occhi di migliaia di tifosi. La cornice di pubblico è splendida, così come la giornata, con il sole e il cielo sereno. Non esageriamo se vi raccontiamo di più di 10.000 persone a Formello e nei dintorni. I tifosi continuano ad arrivare, è stato aperto ogni spazio possibile per fare entrare tutti. Addirittura, sopra ad una collinetta a circa un chilometro di distanza, si vedono delle macchine parcheggiate di persone che seguono da lontano l'allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 14:50 - L'entusiasmo cresce e la gente continua ad arrivare a Formello per festeggiare la squadra. Per contenere i tanti tifosi e permettere loro di assistere all'allenamento, è stato aperto un altro lato del campo dove le persone si sono sistemate. Intanto, non si fermano neppure i cori di sostegno che partono dagli spalti.

AGGIORNAMENTO ORE 14:25 - I tifosi non smettono di arrivare presso il centro sportivo di Formello. Addirittura, con le tribune piene, i supporter sono rimasti all'esterno e seguiranno dalle reti di recinzione l'allenamento previsto. Il numero delle presenze continua a crescere: circa 6.000 i cuori biancocelesti assiepati per sostenere Immobile e compagni.

Entusiasmo alle stelle per questa Lazio, reduce da un 2019 ricco di sorrisi. La Supercoppa italiana conquistata contro la Juventus, prima di Natale, è stata la ciliegina sulla torta. Oggi alle ore 15:00 i biancocelesti si alleneranno sotto lo sguardo di tanti tifosi, arrivati a Formello per festeggiare con i propri beniamini i risultati raggiunti: circa 3.000 cuori laziali assiepati sulle tribune per spingere gli uomini di Inzaghi ad affrontare un 2020 pieno di sfide. Accolto da tanto affetto Danilo Cataldi, eroe della Supercoppa a Riyad, intento a scattare foto e firmare autografi. Le vie adiacenti al centro sportivo sono paralizzate dal traffico, i tifosi continuano ad arrivare in attesa della seduta di allenamento.

Pubblicato alle ore 14:00